На спутнике Юпитера возможно существование мощных гейзеров

Новости науки:Из-под ледяной коры спутника Европы могут бить мощные гейзеры жидкой воды, и на это указывают все больше косвенных свидетельств.

Четвертый по величине спутник Юпитера Европа покрыта толстой, растрескавшейся ледяной корой. Множество свидетельств указывают на то, что глубоко под ней может скрываться океан жидкой воды, которая подогревается приливными силами в гравитационном поле близкой и гигантской планеты. Возможно, иногда эта влага поднимается по трещинам на поверхность и прорывается мощными гейзерами, как это происходит на спутнике Сатурна Энцеладе.

Несколько лет назад их существование косвенно подтвердил космический телескоп Hubble, однако наблюдать гейзеры напрямую до сих пор не удавалось. Это неудивительно: рассмотреть такие процессы с Земли практически невозможно, а до системы Юпитера добирались считаные аппараты, и далеко не все они сближались с Европой. Зонд Galileo, который провел здесь восемь лет, не был приспособлен для таких наблюдений.

Однако на борту аппарата работал детектор высокоэнергетических частиц EPD. Во время пролетов над Европой прибор фиксировал массу протонов, которые удерживает мощное магнитное поле Юпитера. Европа непрерывно движется сквозь их "облако", и по поведению этих частиц Galileo смог исследовать магнитное поле самого спутника.

Над северными полярными областями обнаружился странный "провал", где протонов практически не было. Тогда астрономы связали этот эффект с самим спутником, который мог временно экранировать поток протонов. Но вот авторы новой статьи, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, еще раз проанализировали эти старые данные и указали на другую причину: гейзеры.

Ханс Хьюбрайс (Hans Huybrighs) и его коллеги смоделировали поведение протонов в окрестностях Европы, обнаружив, что картина, зафиксированная зондом Galileo, может возникать из-за взаимодействия протонов с атмосферой спутника. Сама она чересчур разрежена, однако выбросы гейзеров могли временно создать такой эффект над северными регионами.

Соударяясь с молекулами воды, протоны должны отнимать у них электрон и становиться нейтрально заряженными. В таком состоянии они уже не обнаруживаются детектором EPD и сами "не чувствуют" магнитных полей Европы и Юпитера, свободно покидая систему гигантской планеты и ее многочисленных спутников. Ученые надеются, что будущие миссии для изучения этой грандиозной системы подтвердят их выводы, напрямую зафиксировав гейзеры Европы.