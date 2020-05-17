Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире за сутки число больных COVID-19 выросло на 95 тысяч
В мире за сутки число больных COVID-19 выросло на 95 тысяч
Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии
Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников
03:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости науки:Компания SpaceX перенесла запуск на орбиту партии из 60 спутников.

Запланированный на воскресенье запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на 18 мая, сообщила компания SpaceX.

Перенос связан с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США с космодрома на мысе Канаверал и повторной попыткой ее старта в воскресенье.

«В связи с конфликтом (интересов – ИФ) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03:32 (по времени Восточного побережья США)», - говорится в сообщении SpaceX.

Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. Космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, SpaceX, Starlink, Интернет-спутники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
02 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
03 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
04 Разумков рассказал, почему ВР не поддержала обращение к парламентам мира
05 Не только глаза и руки: эксперт определил, что еще нужно защищать от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
Продукты поддерживающие сердце
Продукты поддерживающие сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь