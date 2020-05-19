Антитело, блокирующее SARS-CoV, может помочь в разработке вакцины и от нового коронавируса

Новости науки:Найдено антитело, которое нейтрализует не только SARS-CoV-2, но и старые коронавирусы.

Ученые выделили антитело у пациента, который перенес тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) в 2003 году, способное блокировать работу и SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Исследование биологов из Вашингтонского университета опубликовано на сайте Nature.

Крупная вспышка атипичной пневмонии была зафиксирована в 2003 году, но то заболевание не получило такого распространение, как COVID-19. Ее возбудитель – SARS-CoV – близок по своему строению и свойствам новому коронавирусу SARS-CoV-2.

В ходе исследования ученым удалось получить несколько видов моноклональных антител против ТОРС — вируса SARS-CoV из B-лимфоцитов выздоровевшего пациента. Оказалось, что они могут связываться и с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего ученым удалось выделить восемь разных антител, которые в разной степени блокировали коронавирус. При этом одно из них — S309 — смогло сильно связаться с S-белком, который отвечает за инфицирование человека. При этом оно связывалось как со свободным вирусом, так и с тем, который находился в инфицированной клетке.

Ученые считают, что S309 можно использовать для разработки вакцины от коронавирусной инфекции, а также для новых методов лечения COVID-19. Сейчас биологи планируют проводить исследования этого антитела на животных, после чего, в случае успешного тестирования, начать клинические испытания.