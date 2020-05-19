Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Джапарова о новой должности в МИД: Буду работать по совести и приложу максимум усилий
Джапарова о новой должности в МИД: Буду работать по совести и приложу максимум усилий
Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса
Шмыгаль допускает, что Буславец возглавит Минэкоэнерго
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни

Новый воспалительный синдром у детей: ученые подтвердили связь с COVID-19

Новый воспалительный синдром у детей: ученые подтвердили связь с COVID-19
03:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости науки:Ученые подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США официально подтвердил связь нового загадочного воспалительного синдрома, выявленного у многих детей по всей стране, и коронавируса.

Медицинские клиники страны и раньше подозревали связь этих заболеваний, однако провели исследование, чтобы на 100 процентов удостовериться в своих предположениях. Об этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил в своем Twitter.

Всего в штате Нью-Йорк синдром системного воспалительного ответа был зафиксирован у 145 детей, у 67 из которых уже выработались антитела.

Он также указал и новые симптомы болезни, о которых медики не сообщали ранее. Кроме уже зафиксированных множественных воспалений, жара, рвоты, сыпи и болей в животе де Блазио назвал изменения в эмоциональном поведении детей, опухшие конечности, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, потрескавшиеся губы и покрасневший язык.

Ранее губернатор региона Эндрю Куомо сообщил о 100 заболевших детях. По его словам, большая часть — в возрасте от 5 до 14 лет. При этом трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом скончались. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики.

Такая ситуация наблюдается не только в США. Ранее власти Франции официально заявили о 17 подобных случаях в Париже. Там вспышку также связывали с распространением эпидемии COVID-19.

Как сообщалось ранее, по данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в США выявлено почти 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19, при этом почти 90 тысяч пациентов с таким диагнозом скончались, а свыше 272 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Коронавирус, Билл де Блазио, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 И без салона можно обойтись: процедуры красоты, которые можно сделать дома
05 В Минздраве дали рекомендации по работе общественного транспорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина, Иран и COVID-19: какие темы обсуждали Помпео с Маасом
Украина, Иран и COVID-19: какие темы обсуждали Помпео с Маасом
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Неизвестные взломали кабинет замглавы Минюста: полиция проводит обыск
Кабинет заместителя министра юстиции взломали неизвестные
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь