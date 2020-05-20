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Потомки завидуют: "саблезубые анчоусы" были грозой морей палеогена

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Потомки завидуют: "саблезубые анчоусы" были грозой морей палеогена
04:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: unsplash

Новости науки:Анчоусы, жившие 54 млн лет назад, оказались крупнейшими саблезубыми хищниками.

Анчоусы, жившие 54 млн лет назад, оказались крупнейшими саблезубыми хищниками. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета в результате анализа нового ископаемого вида рыб, которые относятся к семейству анчоусовых. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Ученые исследовали образец, найденный в 1977 году в Пакистане — сломанный череп, длина которого составляет около 104 мм. Останки принадлежат ранее неизвестному виду рыб — исследователи дали ему название Monosmilus chureloides.

Предполагается, что ископаемая рыба жила примерно 54 млн лет назад — на стыке раннего и среднего эоцена. Они имела мощный ассиметричный клык, а длина ее тела составляла около одного метра, полагают ученые.

Строение тела животного свидетельствует о том, что оно было хищником — вероятно, крупнейшим в то время, поскольку остальные рыбоядные животные исчезли во время мел-палеогенового вымирания, когда погибли динозавры.

 

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Исследователи считают, что Monosmilus chureloides относится к роду анчоусовых — другими словами, современные анчоусы произошли от крупных рыбоядных животных.

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Биология, Палеонтология, анчоусы.
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