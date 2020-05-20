Ранний "склероз": когда человека настигает потеря воспоминаний

Новости науки:Ученые выяснили, когда у человека пропадают детские воспоминания.

Исследование показало, что воспоминания о ранних годах исчезают у детей, когда они достигают возраста семи лет. Уже в 5-7 лет дети хранят лишь 72 процентов воспоминаний, однако еще через несколько лет они теряют их большую часть.

Многочисленные эксперименты показали, что 8–9-летние дети способны вспомнить только 35 процентов того, что с ними происходило в прошлом.

Потерю воспоминаний ученые связывают с тем, что мозг со временем может выращивать новые нейроны. Таким образом, мозг должен избавляться от переизбытка информации. По мнению экспертов, мозг производит "перезагрузку" отделов, в частности, гиппокампа, который отвечает за память человека.

Ранее ученые предполагали, что до 4 лет детский мозг не может формировать продолжительные воспоминания. С этой теорией связывали то, что взрослые не помнят себя в раннем детстве.

Новые опыты показали, что когнитивные, лингвистические и памятные навыки маленьких детей позволяют им накапливать и удерживать воспоминания.