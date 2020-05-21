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Смягчает удары: ученые предложили необычную гипотезу о наличии бороды

Смягчает удары: ученые предложили необычную гипотезу о наличии бороды
16:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Борода появилась в ходе эволюции, чтобы защитить мужское лицо от ударов, считают американские биологи.

Длинная растительность, покрывающая нижнюю часть мужского лица, - один из самых ярких признаков полового диморфизма среди людей. Усы и борода не слишком удобны: в них застревает пища и селятся паразиты, волосы затрудняют потоотделение и мимические коммуникации. Несмотря на это, они остаются привлекательными и могут сохраняться в результате полового отбора, как хвост у самцов павлинов или рог у нарвалов. Но, может быть, в бороде есть и некоторый практический смысл?

В самом деле, существует "кулачная гипотеза", которая объясняет некоторые особенности анатомии человеческой руки и лица необходимостью наносить и принимать удары. А недавно ее автор - Дэвид Кэрриер (David Carrier) из Университета штата Юты - попытался связать с этим и растительность на лице, предположив, что борода может служить для смягчения ударов противника. Об этом Кэрриер и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Integrative Organismal Biology.

Определенная логика в этом есть, и авторы называют три ключевых пункта в поддержку своей идеи. Во-первых, подавляющее большинство актов агрессии у представителей нашего вида связано с конфликтами мужчин. Во-вторых, доминирующей формой таких конфликтов вплоть до недавнего времени оставались прямые кулачные схватки. В-третьих, эволюция должна была способствовать развитию фенотипов, помогающих в этих схватках побеждать.

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Чтобы проверить свою идею, ученые провели эксперимент с моделью человеческого черепа из эпоксидной смолы, покрыв его овечьей шкурой с шерстью разной степени стрижки либо вовсе нестриженой. Точно отмеренные удары наносились падающим грузом, а датчик нагрузки регистрировал полученный урон. Как и можно было ожидать, нестриженая шерсть поглощала больше энергии, чем стриженые и бритые варианты (иногда до 37 процентов больше).

По мнению авторов, это подтверждает их первоначальную гипотезу, тем более что такая функция волос распространена очень широко. Даже роскошная грива львов, как считается, способствует защите морды и горла. Тем не менее окончательно принимать их выводы еще рано - недаром Дарвин объяснял растительность на лице обычным половым отбором.

Стоит заметить, что, во-первых, овечья шерсть куда гуще и плотнее человеческих волос и, соответственно, способна поглотить больше ударной энергии. Во-вторых, такое поглощение способно снизить риск прямого перелома кости, но оно вряд ли защитит мозг от не менее опасного сотрясения. Громкие заявления нуждаются в особенно надежных доказательствах, и Кэрриеру еще предстоит окончательно обосновать "кулачную гипотезу" - или же отказаться от нее.

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Все по теме:

Мужчины, Эволюция, драки, Борода, Кулачная гипотеза.
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