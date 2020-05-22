Впервые зафиксировано рождение новой экзопланеты (Фото)

Новости науки:Астрономы знают, что планеты рождаются, когда в пылевых дисках, окружающих молодые звезды, конденсируются холодный газ и пыль.

Наблюдения на Очень Большом телескопе VLT Европейской Южной обсерватории позволили ученым заметить яркое свидетельство рождения планетной системы.

В плотном газопылевом диске вокруг молодой звезды астрономы заметили специфическую спиральную структуру с изгибом. Такая особенность может являться первым прямым свидетельством появления новорожденной планеты, отмечают авторы открытия.

"На сегодня найдены уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало", — говорит Энтони Боккалетти, руководитель исследования, сотрудник Парижской обсерватории в Медоне, во Франции.

Новые наблюдения с телескопом ESO VLT установили важнейшие детали, которые помогут ученым лучше понять этот сложный процесс.

"Чтобы поймать момент формирования планет, нам необходимо наблюдать очень молодые звезды", — говорит Боккалетти. Но до сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать "изгиб", отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.

На новых снимках звезды AB Aurigae, которая расположена в 520 световых годах от Земли в созвездии Возничего, вокруг звезды обнаружена эффектная спиральная газо-пылевая структура. Спирали такого вида свидетельствуют о присутствии в диске новорожденных планет, которые "расталкивают" газ, создавая в диске "возмущения в форме волны, нечто вроде следа, который лодка оставляет на воде озера".

Когда планета обращается вокруг центральной звезды, эта волна приобретает форму спирального рукава. Область очень яркого желтого "перегиба" вблизи центра нового изображения — одно из возмущений, где, по мнению исследователей, и формируется планета.

Используя мощную оптическую систему SPHERE, астрономы смогли заметить слабое свечение микроскопических пылевых зерен и излучение внутренней части диска. Они подтвердили присутствие спиральных ветвей, впервые зарегистрированных на ALMA, и выявили другую замечательную деталь, "изгиб", указывающий на происходящее в диске образование планеты.

"Такой изгиб предсказывается некоторыми теоретическими моделями формирования планет. Он отмечает точку соединения двух спиральных ветвей — одной, которая закручивается внутрь орбиты планеты, и другой, которая раскручивается наружу. А соединяются эти спирали в точке образования планеты. Здесь происходит аккреция газа и пыли из диска", — говорит соавтор работы Анна Дютре.

Добавим, 22 февраля 2017 года в штаб-квартире Американского аэрокосмического агентства (NASA) провели пресс-конференцию, в ходе которой ученые объявили об открытии семи планет в системе TRAPPIST-1. Ученые зарегистрировали утечки водорода как минимум у двух внутренних планет системы.

TRAPPIST-1b, ближайшая к звезде планета, слишком горяча даже для облаков серной кислоты, вроде тех, что наблюдаются на Венере. Планеты c и d получают немного больше энергии от своей звезды, чем Венера, и, вероятно, похожи на нее — горячий мир с плотной, непригодной для жизни атмосферой. Впрочем, вероятно, эта атмосфера состоит в основном из кислорода.

Внешние планеты f, g и h могут быть похожи на Венеру или могут быть заморожены, в зависимости от того, сколько воды образовалось на планете во время ее эволюции.

"Все планеты TRAPPIST-1 очень похожи на Землю — у них сплошное ядро, окруженное атмосферой. TRAPPIST-1e — планета, больше всего похожая на Землю в плане массы, радиуса и энергии, получаемой от звезды", — сказал Саймон Гримм, исследователь экзопланет в Бернском университете в Швейцарии. Работая с группой исследователей, Гримм точно смоделировал плотности семи миров.