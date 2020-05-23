SpaceX Crew Dragon установили на стартовой площадке космодрома NASA

Новости науки:Запуск ракеты, запланированный на 27 мая.

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Сообщает SpaceX и NASA.

Ракету-носитель Falcon 9 соединенную с космическим кораблем Crew Dragon переместили из ангара SpaceX и установили на стартовой площадке космодрома NASA.

Запуск ракеты, запланированный на 27 мая в 4:33 p.m. EDT. (23:33 по киевскому времени), пройдет в рамках второго этапа программы американского национального космического агентства (NASA) и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

В состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию, войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.