Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)

Новости науки:Мегалодоны достигали 18 м в длину, то есть были в три раза длиннее больших белых акул.

Американка Кейла Клатт нашла зуб доисторической акулы мегалодона во время прогулки с собакой.

Находка лежала на грунтовой дороге в резервации Эглин на северо-западе штата Флорида, сообщает Newsweek.

Она заметила, что что-то торчит из земли на вечерней прогулке 11 мая. Утром Клатт вернулась на то же место вместе с другом и откопала зуб.

Американка передала находку палеонтологам, которые подтвердили, что найденный зуб принадлежал Carcharocles megalodon — самой большой из когда-либо живших акул. Согласно исследованиям, мегалодоны достигали 18 м в длину, то есть были в три раза длиннее больших белых акул.

Ученые из Университета Флориды подозревают, что зуб изначально находился в карьере, из которого привезли грунт для строительства дороги.