Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Нардепа Давиденко нашли застреленным
Нардепа Давиденко нашли застреленным
Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Джоан Роулинг рассказала об истинном "месте рождения" Гарри Поттера
Джоан Роулинг рассказала о "месте рождения" Гарри Поттера

Мат поможет: ругань помогает вынести физическую боль

Мат поможет: ругань помогает вынести физическую боль
19:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Матерные слова повышают переносимость боли, сообщают британские психологи.

Психологи из Килского и Оксфордского университетов попытались понять, почему произнесение ругательств снижает болевые ощущуения. Сам этот эффект уже известен науке, однако механизм его остается пока неясным.

Ученые исходили из двух существующих объяснений анальгетического эффекта бранных слов. Согласно первому, ругательства, провоцируя эмоции, возбуждают вегетативную нервную систему, что, в свою очередь, влечет за собой снижение болевых ощущений. Второе объяснение утверждает, что ругательства отвлекают внимание и запускают когнитивный процесс регулирования болевых ощущений, который подавляет отделы мозга, отвечающие за сенсорное и эмоциональное восприятия, и одновременно активизирует опиоидные рецепторы серого вещества, обеспечивая выброс эндорфинов. Такое отвлечение часто связывается с чем-то смешным или необычным.

Чтобы проверить эти объяснения, с помощью группы экспертов, в том числе лингвистов и специалистов по нецензурной лексике, были придуманы два искусственных ругательства. Одно, вызывающее сильный эмоциональный отклик - "fouch", и второе, смешное, отвлекающее внимание - "twizpipe".

Как справиться со стрессом в условиях изоляции: советы психологов
Как справиться со стрессом в условиях изоляции: советы психологовЧитать полностью

Затем, в ходе эксперимента, 92 подопытных должны были опускать руку в контейнер с ледяной водой и удерживать ее там в течение максимум трех минут, произнося одновременно одно из четырех слов: всем известное "fuck", придуманные ругательства "fouch" и "twizpipe" или же нейтральное слово, которое также специально отбиралось, например "solid".

Пока подопытные держали руку в воде, ученые замеряли их сердцебиение, по которому определяли болевой порог, а также измеряли уровень терпимости к боли - как долго подопытному удастся продержать руку в воде. После чего участники эксперимента должны были заполнить опросные листы о своих болевых ощущениях и эмоциональном восприятии произносимых слов.

В результате выяснилось, что придуманные ругательства действительно вызывали эмоции и веселили подопытных, но не оказывали никакого эффекта на их болевые ощущения - точно так же, как нейтральное слово. Зато произнесение слова "fuck" снижало болевой порог и повышало терпимость к боли примерно на треть.

Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке

Авторы исследования таким образом, еще раз подтвердили действенность ругательств в отношении болевых ощущений, но признают, что объяснить механизм этого эффекта им не удалось. Исходя из результатов эксперимента они считают, что действие слова ругательств связано все же с эмоциональным возбуждением, а не с отвлечением внимания. Но предполагают, что эмоциональное воздействие ругательств закладывается в детстве, когда люди выучивают подобные слова, и зависит в о многом от обстоятельств, с которыми это было связано. Поэтому искусственное эмоциональное ругательство, выученное прямо перед экспериментом, не могло иметь никакого эффекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боль, Психология, Физическая боль, Ругательства, Ругань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
05 Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 23 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Toyota готовит новую модель Yaris: детали
Toyota готовит новую модель Yaris: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь