Мат поможет: ругань помогает вынести физическую боль

Новости науки:Матерные слова повышают переносимость боли, сообщают британские психологи.

Психологи из Килского и Оксфордского университетов попытались понять, почему произнесение ругательств снижает болевые ощущуения. Сам этот эффект уже известен науке, однако механизм его остается пока неясным.

Ученые исходили из двух существующих объяснений анальгетического эффекта бранных слов. Согласно первому, ругательства, провоцируя эмоции, возбуждают вегетативную нервную систему, что, в свою очередь, влечет за собой снижение болевых ощущений. Второе объяснение утверждает, что ругательства отвлекают внимание и запускают когнитивный процесс регулирования болевых ощущений, который подавляет отделы мозга, отвечающие за сенсорное и эмоциональное восприятия, и одновременно активизирует опиоидные рецепторы серого вещества, обеспечивая выброс эндорфинов. Такое отвлечение часто связывается с чем-то смешным или необычным.

Чтобы проверить эти объяснения, с помощью группы экспертов, в том числе лингвистов и специалистов по нецензурной лексике, были придуманы два искусственных ругательства. Одно, вызывающее сильный эмоциональный отклик - "fouch", и второе, смешное, отвлекающее внимание - "twizpipe".

Затем, в ходе эксперимента, 92 подопытных должны были опускать руку в контейнер с ледяной водой и удерживать ее там в течение максимум трех минут, произнося одновременно одно из четырех слов: всем известное "fuck", придуманные ругательства "fouch" и "twizpipe" или же нейтральное слово, которое также специально отбиралось, например "solid".

Пока подопытные держали руку в воде, ученые замеряли их сердцебиение, по которому определяли болевой порог, а также измеряли уровень терпимости к боли - как долго подопытному удастся продержать руку в воде. После чего участники эксперимента должны были заполнить опросные листы о своих болевых ощущениях и эмоциональном восприятии произносимых слов.

В результате выяснилось, что придуманные ругательства действительно вызывали эмоции и веселили подопытных, но не оказывали никакого эффекта на их болевые ощущения - точно так же, как нейтральное слово. Зато произнесение слова "fuck" снижало болевой порог и повышало терпимость к боли примерно на треть.

Авторы исследования таким образом, еще раз подтвердили действенность ругательств в отношении болевых ощущений, но признают, что объяснить механизм этого эффекта им не удалось. Исходя из результатов эксперимента они считают, что действие слова ругательств связано все же с эмоциональным возбуждением, а не с отвлечением внимания. Но предполагают, что эмоциональное воздействие ругательств закладывается в детстве, когда люди выучивают подобные слова, и зависит в о многом от обстоятельств, с которыми это было связано. Поэтому искусственное эмоциональное ругательство, выученное прямо перед экспериментом, не могло иметь никакого эффекта.