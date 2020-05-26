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Появился снимок космического огненного кольца

Появился снимок космического огненного кольца
10:13 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Галактика R5519 находится на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Солнечной системы.

Круглая галактика, массой как у Млечного Пути, с отверстием посередине, и похожая на огромный пончик. Её открытие описано в журнале Nature Astronomy и призвано расшевелить теории о самом раннем образовании галактических структур и их развитии.

"Это очень любопытный объект, которого мы никогда раньше не видели", - сказал ведущий исследователь Тиантиан Юань из австралийского Центра передовой астрофизики в трехмерном пространстве ARC (ASTRO 3-D). "Выглядит странно и знакомо одновременно".

Дыра в центре действительно массивная, ее диаметр в 2 миллиарда раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Она в 3 миллиона раз больше диаметра сверхмассивной черной дыры в галактике Мессье-87, которая была сфотографирована в 2019 году.

"Звезды в этой галактике появляются в 50 раз быстрее, чем в Млечном пути", - сказал Юань. "Большая часть этой деятельности происходит в кольце - так что это действительно кольцо огня".

Работая с коллегами из Австралии, США, Канады, Бельгии и Дании, доктор Юань использовал спектроскопические данные, собранные Обсерваторией Кека на Гавайях, и изображения, сделанные космическим телескопом Хаббл, чтобы идентифицировать необычную структуру.

Полученные данные показывают, что это коллизионная кольцевая галактика – первая обнаруженная в ранней Вселенной.

Есть два вида кольцевых галактик. Более распространенный вид формируется из-за внутренних процессов в галактике. Второй, коллизионный, образуется в результате гигантских и жестоких столкновений с другими галактиками. В локальной Вселенной они встречаются в 1000 раз реже, чем первый вид. Изображения гораздо более далекой галактики R5519 были получены всего спустя 3 миллиарда лет после Большого взрыва, примерно 10,8 миллиардов лет назад. Они указывают на то, что коллизионные кольцевые галактики более необычные.

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Соавтор ASTRO 3D, доктор Ахмед Элагали из Международного центра радиоастрономических исследований в Западной Австралии, сказал, что изучение R5519 поможет определить, когда начали развиваться спиральные галактики.

Другой соавтор, профессор Кеннет Фриман из Австралийского национального университета, сказал, что открытие имеет значение для понимания образования галактик, подобные Млечному Пути.

"Образование коллизионных кольцевых галактик требует наличия тонкого диска в одной из галактик до того, как столкновение произойдет", - пояснил он. "Тонкий диск - это определяющий компонент спиральных галактик: до его сборки галактики находились в беспорядочном состоянии, еще не похожие на спиральные галактики".

"Изучая эту кольцевую галактику, мы заглядываем в раннюю Вселенную на 11 миллиардов лет, в то время, когда тонкие диски только собирались. Для сравнения, тонкий диск Млечного Пути начал собираться всего около 9 миллиард лет назад. Это открытие свидетельствует о том, что появление дисков в спиральных галактиках происходила в течение более длительного периода, чем считалось", уверены авторы.

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Исследования, Космос, Астрономы, Наука, Астрономия, Галактика, Солнечная система.
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