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Раскрыта давняя тайна создания миниатюрных наскальных рисунков жителей Австралии (Фото)

Раскрыта давняя тайна создания миниатюрных наскальных рисунков жителей Австралии (Фото)
19:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Загадкой для ученых много лет была техника их создания, а также причина, по которой все подобные рисунки изображены на скалах на небольшой высоте.

До использования трафарета додумались еще первые художники человечества, жившие десятки тысяч лет назад. Многочисленные отпечатки рук, оставленные на стенах древних пещер - от Европы до Южной Америки и Австралии, - указывают на использование одной и той же техники: рука прикладывалась к поверхности и опрыскивалась сквозь трубочку красящим пигментом, оставляя негативное изображение.

Трафаретной (шаблонной) техникой пользовались и австралийские аборигены, оставившие многочисленные наскальные рисунки в пещере Юбилинджи (Yilbilinji), которые сегодня находятся на территории национального парка Лиммен на севере страны. Пещера остается священной для местной народности марра, с представителями которой тесно работали археологи из Университета Флиндерс. Статья Лайама Брэди (Liam Brady) и его коллег опубликована в журнале Antiquity.

Дело в том, что в Юбилинджи найдено более 300 рисунков, датированных возрастом 400-500 лет. Многие из них изображают людей, бумеранги и другие повседневные объекты в натуральную величину: они были нанесены с использованием самого предмета в качестве трафарета. Однако 17 трафаретных рисунков изображают и людей, и бумеранги в уменьшенном виде. Чтобы понять, как они были сделаны, ученые обратились к экспериментальной археологии, попытавшись воспроизвести древнюю технологию рисунка.

Слева - одна из наскальных миниатюр в Юбилинджи, изображающая человеческую фигуру с бумерангами. Справа - восковой трафарет, воспроизведенный учеными

Лайам Брэди и его соавторы обратили внимание на традицию носить с собой шарики пчелиного воска, которая сохранялась у аборигенных народов Австралии вплоть до недавнего времени. Растопленный воск находил целый ряд полезных применений - от закрепления наконечников на гарпунах до изготовления детских игрушек. Поэтому ученые предположили, что из него же могли делаться миниатюрные копии предметов и геометрических фигур - трафаретов для наскальных рисунков.

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Обратившись к помощи местных марра, потомков тех древних художников, археологи смогли воспроизвести эту технику. Из пчелиного воска были изготовлены небольшие фигуры, а затем получены и рисунки, в точности воспроизводящие творения давно забытых авторов. Но вот назвать предназначение этого искусства ученые пока не могут. Эти миниатюры расположены довольно низко над уровнем пола пещеры, поэтому они могли быть не только элементом магического ритуала, но и результатом обычной детской игры.

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Все по теме:

Австралия, История, Археология, Рисунки, Трафарет, Наскальные рисунки.
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