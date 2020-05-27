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Исследователи нашли серебряную брошь, возрастом более тысячи лет (Фото)

Исследователи нашли серебряную брошь, возрастом более тысячи лет (Фото)
08:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости науки:Отмечается, что брошь изготовлена из серебра с чернением.

В Великобритании в поле нашли редкую англосаксонскую брошь из серебра, возраст которой превышает 1000 лет.

Об этом сообщает The History Blog.

"Редкую англосаксонскую брошь нашел археолог-любитель с помощью металлоискателя на поле вблизи Сваффхема в графстве Норфолк", - говорится в сообщении.

Диаметр украшения составляет чуть меньше 8 см. На броши изображен крест с вогнутыми перекладинами. Она украшена растительными мотивами, геометрическими фигурами и изображениями животных, в частности собак и мифических драконов.

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Вполне вероятно, что брошь будет официально объявлена сокровищем. Тогда музейные структуры смогут ее выкупить, а средства будут поделены в пропорции 50/50 между людьми, которые нашли клад, и собственником земельного участка, на котором он был найден.

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Исследования, Наука, Археологи, Брошь, Серебрянная брошь.
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