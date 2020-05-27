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В движениях губ шимпанзе обнаружилась ритмика человеческой речи

В движениях губ шимпанзе обнаружилась ритмика человеческой речи
11:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Кажется, что человеческая речь развилась из вокализаций приматов. Однако одними ими дело не ограничилось: полноценная речь потребовала и других способностей, включая ритмические движения губ.

Мимические причмокивания у шимпанзе происходят примерно с той же частотой, что и движения губ при разговоре у людей, указывая на их возможное общее происхождение.

В самом деле, каким бы ни был человеческий язык, частота смены циклов "рот закрыт — рот открыт" (гласный звук — согласный звук) при разговоре составляет от двух до семи раз в секунду, в среднем — четыре-пять раз.

Примерно с той же частотой происходят мимические движения губ у некоторых других приматов, включая орангутанов. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Biology Letters, показали, что это характерно и для ближайших наших родственников — шимпанзе. Руководителем работы выступил Адриано Ламейра (Adriano Lameira) из Сэнт-Эндрюсского университета — ранее мы уже писали о его работе, связавшей движения обезьян с развитием танца.

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На этот раз Ламейра и его коллеги проанализировали видеозаписи двух популяций приматов, живущих в естественных условиях в Уганде, и двух — в неволе, в зоопарках Лейпцига и Эдинбурга. Обнаружилось, что во время груминга они совершают характерные "причмокивания" губами со средней частотой 4,15 раза в секунду. По мнению авторов, такие ритмические движения могли стать одной из ключевых способностей приматов, обеспечивших развитие человеческой речи.

Все необходимые для этого "ингредиенты" — и вокализации, и ритмичная мимика, и развитый "язык жестов" — имеются не только у нас, но и у соседей по эволюционному древу.

"Мы зафиксировали заметные различия в ритмике у шимпанзе из разных популяций, что может говорить о том, что эти движения не являются простыми автоматическими и стереотипными сигналами, которые мы обычно приписываем своим собратьям, — отмечают авторы работы. — Нам стоит внимательнее относиться к тому, как личные особенности, социальные условия и внешняя среда влияют на их "разговоры"".

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Ученые, Наука, Шимпанзе, Исследлвания.
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