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Среда, 27.05.2020

NASA представило физическую карту Меркурия (Видео)

30 апреля 2015 года Messenger послал на Землю последний кадр поверхности первой от Солнца планеты и врезался в ее каменистую почву. Через год НАСА представило подробную карту планеты, составленную из снимков в высоком разрешении. Для того, чтобы создать карту поверхности Меркурия, объединили более 100 тысяч снимков, которые Messenger сделал, облетев вокруг планеты более 4000 раз. Самая высокая точка Меркурия - гора высотой 4,48 км, а самое глубокое место - 5,38 км от поверхности.
earth-chronicles.ru
Фото: Скриншот
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НАСА, Карта, Меркурий, Физическая карта.
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