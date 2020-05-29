Телескоп CHIME нашел яркую вспышку на далеком магнетаре

Новости науки:Исследование ученых из Университета Торонто, проведенное с помощью телескопа CHIME, обнаружило ультра яркую вспышку на далеком магнетаре.

Магнетаром называется мертвая нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем. Теоретически существование магнетаров было предсказано в 1992 году, а первое свидетельство их реального существования получено в 1998 году при наблюдении мощной вспышки гамма- и рентгеновского излучения от источника SGR 1900+14 в созвездии Орла.

Распад магнитных полей в магнитарах приводит к излучению высокоэнергетического электромагнитных лучей — например, рентгеновских лучей или быстрых радиовсплесов (FRB).

FRB представляют собой интенсивные всплески радиоизлучения продолжительностью в миллисекунды, демонстрирующие характерную дисперсию радиопульсаров. Физическая природа этих всплесков неизвестна, и астрономы рассматривают множество источников их возникновения.

Магнетар, на котором произошла ультра яркая вспышка, называется SGR 1935 + 2154 — он расположен на расстоянии около 30 тыс. световых лет от Земли в созвездии Лисичка.

Обнаруженное событие состояло из двух суб-всплесков продолжительностью 0,585 и 0,355 миллисекунд, причем второе произошло примерно через 0,03 секунды после первого. Вероятно, что оба взрыва представляли собой FRB, зафиксировать которые удается очень редко.