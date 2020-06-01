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"Mixed Reality": В Японии придумали еще один способ борьбы с коронавирусом

"Mixed Reality": В Японии придумали еще один способ борьбы с коронавирусом
10:17 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Новая технология получила название Mixed Reality (MR) или "Смешанная реальность".

Японские ученые проводят испытания новой технологии, позволяющей определять диагноз не приближаясь к пациенту, что особо важно в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает NHK.

"В Японии проходит испытания новая технология, которая получила название Mixed Reality (MR) или "Смешанная реальность", с целью обеспечить безопасность медицинского персонала в процессе лечения инфицированных коронавирусом пациентов", - говорится в сообщении.

Эксперименты с использованием этой новой технологии проводит научно-исследовательская лаборатория университета Тэйке в Токио.

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Как отмечается, благодаря специальному дисплею, который надевается на голову, врач может одновременно наблюдать за реальной картиной и трехмерным изображением, возникающим в линзах встроенных очков.

На днях врач, участвующий в эксперименте, направил при помощи MR-дисплея трехмерное изображение легких пациента специалисту, находившемуся в другом месте.

На основе совместного анализа изображений оба медика смогли выявить очаги воспаления в легких больного.

Как прогнозирует NHK, широкое применение этой технологии упростит процесс диагностики заболеваний у пациентов, находящихся в удаленных районах.

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Все по теме:

Япония, Технология, Коронавирус, Техно, Смешанная реальность, Covid-19, Mixed Reality.
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