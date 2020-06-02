Коронавирус: ученые обещают лекарство "через пять-шесть месяцев"

Новости науки:Лекарства от COVID-19 могут появиться в течение полугода.

В ближайшие полгода могут появиться лекарства от коронавирусной болезни, которые можно будет применять в лечении инфицированных и с профилактической целью.

Об этом заявил профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, сообщает NLTimes.

"Лекарства будут готовы через пять-шесть месяцев", - сказал профессор.

По его словам, разработкой медицинского средства займется американская компания. Правительство Нидерландов выделило на исследование несколько сотен тысяч евро.

"Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с новым коронавирусом, известным как SARS2. Если когда-то возникнет SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Средство можно использовать как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", - отметил исследователь.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 6 327 725, из них 375 911 летальных, выздоровели 2 881 463 человека.