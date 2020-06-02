На этой неделе огромный астероид пролетит в орбите Земли

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к Земле уже в эту субботу.
Об этом сообщает Daily Star.
«NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (в Нью-Йорке - ред.) и который на этой неделе пролетит в орбите Земли», - сказано в сообщении.
По данным NASA, астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня. Его размер оценивается между 250 и 750 м, что больше по размерам Эмпайр-Стейт-Билдинг (443 м).
Ученые не считают, что астероид столкнется с Землей. Он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек.
По оценке сотрудников NASA, в следующий раз астроид приблизится к Земле уже в 2024 году.