Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве выявили первый случай коронавируса
В Минздраве выявили первый случай коронавируса
В Украине 328 новых заболевших Covid-19
В Украине 328 новых заболевших Covid-19
Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня
Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня

На этой неделе огромный астероид пролетит в орбите Земли

На этой неделе огромный астероид пролетит в орбите Земли
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости науки:К Земле приближается опасный астероид.

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к Земле уже в эту субботу.

Об этом сообщает Daily Star.

«NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (в Нью-Йорке - ред.) и который на этой неделе пролетит в орбите Земли», - сказано в сообщении.

По данным NASA, астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня. Его размер оценивается между 250 и 750 м, что больше по размерам Эмпайр-Стейт-Билдинг (443 м).

Ученые не считают, что астероид столкнется с Землей. Он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек.

По оценке сотрудников NASA, в следующий раз астроид приблизится к Земле уже в 2024 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Космос, Наука, Астероид, Планета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
02 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Активная ходьба: кому полезно много ходить
05 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львовщине еще одна смерть от коронавируса
На Львовщине еще одна смерть от коронавируса
Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания
Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания
Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф
Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф
Праздника не будет: Sony отменила презентацию PlayStation 5
Праздника не будет: Sony отменила презентацию PlayStation 5
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь