Всего в 332 световых лет: найден ближайший к Земле коричневый карлик

Новости науки:Астрономы отмечают, что он окружен диском из пыли и газа, в котором могут формироваться планеты.

Коричневые карлики — межзвездные объекты массой от 13 до 80 Юпитера, в ядрах которых идут реакции с участием ядер дейтерия и лития. Такие объекты более массивны, чем планеты, но слишком малы, чтобы в их ядрах происходили термоядерные реакции, свойственные для звезд.

Коричневые карлики считаются недостающим звеном между самыми массивными планетами — газовыми гигантами — и самыми маленькими звездами, и, поскольку они светятся относительно тускло, их трудно заметить на ночном небе.

Как и звезды, некоторые коричневые карлики могут удерживать диск из газа и пыли, оставшийся от их формирования. Этот материал может накапливаться, образуя планеты — при этом ученые пока точно не знаю, какие именно планеты могут формироваться в окрестностях белых карликов.

В новом исследовании астрономам-любителям удалось обнаружить ближайший к Земле коричневый карлик. Объект получил название W1200-7845 — он расположен на расстоянии всего около 332 световых лет от Земли.

Дальнейшие наблюдения за коричневым карликом с планетообразующим диском позволят понять, какие планеты формируются вокруг таких объектов и как именно происходит этот процесс.