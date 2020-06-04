Напоминают следы кур: найдены следы хищника времен Юрского периода

Новости науки:Открытие сделала группа любителей-альпинистов в Национальном лесопарке Гэлэшань, расположенном в 16 км от центра города Чунцин.

Найденные на юго-западе Китая следы, которые напоминали следы кур, оказались отпечатками лап динозавров, обитавших здесь 190 млн лет назад.

После тщательного исследования ученые из Китайского университета геологических наук в Пекине с коллегами местных профильных ведомств отнесли находку к группе Kayentapus, то есть к следам относительно больших хищных динозавров раннего юрского периода.

Были обнаружены всего 46 таких следов, которые, как полагают палеонтологи, оставили хищные динозавры в процессе бега. Следы являются одними из наиболее хорошо сохранившихся в своем роде во всей Азии.

Согласно отчету Чунцинского бюро планирования и природных ресурсов, следы «куриных лапок», вероятно, были сделаны синозавром (Sinosaurus). Он был хищным динозавром, который, как полагают ученые, мог вырасти до максимальной высоты 5,6 метра и весил около 500 кг.

По словам исследователей, образец, который оставил свои следы на участке Гелешан, имел высоту не менее 17 футов (5,4 метра).

Научный сотрудник Чунцинского георазведочного управления Дай Хуэй (Dai Hui) сообщил, что следы Kayentapus обнаруживаются по всему миру. Хищные динозавры, оставившие следы на юго-западе Китая, может быть, имели двойной гребень на голове.

"Следы динозавров в Национальном лесном парке Гэлэшань имеют большое значение, поскольку они относятся к началу юрского периода. Мы также можем определить, что он принадлежал крупному плотоядному животному на самом верху пищевой цепи", — добавила автор статьи палеонтолог Лида Син из Китайского университета геологических наук в Пекине.

"Мы очень редко находим такие следы в Китае, поэтому это поможет в исследованиях и просвещении населения", — добавил палеонтолог Дай Хуэй.

Ученые надеются, что национальный парк рассмотрит вопрос об ограждении территории, чтобы предотвратить разрушение находки альпинистами и лучше сохранить след ископаемого животного.