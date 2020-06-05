Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

Папоротник с углем: обнаружены останки анкилозавра с последним ужином в желудке

Папоротник с углем: обнаружены останки анкилозавра с последним ужином в желудке
02:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: из открытых источников

Новости науки:В Канаде нашли мумию анкилозавра, в желудке которого остался последний ужин.

Древний ящер питался папоротником. Результаты исследований палеонтологов опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Останки анкилозавра позволят сформировать более полное представление о питании травоядных динозавров, которые жили 110 млн лет назад. В желудке мумифицированной туши обнаружили окаменелые растения, перемешанные с углем. Скорее всего, анкилозавр питался свежим папоротником, выросшим на месте пожара. Масса с пищей, размером с футбольный мяч, содержит несколько разновидностей папоротников и следы древесного угля. Палеонтологи считают, что ящер специально поглощал уголь и часто приходил на пожарища.

По словам Калеба Брауна, палеонтолога из Королевского музея Тиррелла в Драмхеллере, крайне редко можно так хорошо изучить последний прием пищи динозавра.

"Наконец-то, у нас есть действительно хорошие и убедительные доказательства того, что ел, по крайней мере, один динозавр", — говорит он.

Нужны способности осьминога: ученые задумались о создании человека-невидимки

Анкилозавр был обнаружен в шахте в северной части провинции Альберта 2011 года. Он принадлежал к семейству нодозавров, которые, в свою очередь, были частью большой группы, называемой анкилозаврами. Все тело динозавра покрыто костными пластинами, у него был большой позвоночник и очень короткие ноги. Как отмечает Браун, анкилозавр был похож на танк. При жизни он весил около 1,5 тонн и достигал 18 футов в длину (5,5 м). Вероятно, он жил вдоль береговой линии во время мелового периода, а затем внезапно умер и был выброшен в море. Там он погрузился глубоко в грязь на морском дне, защищенный от штормов и падальщиков. Вокруг каркаса образовалась гробница из хрупкой скалы, которая изолировала его от внешнего мира и сохранила тело, которое в противном случае могло бы сгнить. Когда коллеги Брауна раскопали останки, они обнаружили кожу и кератин, а также окаменелые кости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Динозавры, Биология, Палеонтология, Анкилозавр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
03 Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
04 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
05 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев
COVID-19: в Италии за сутки умерло 88 человек
Данилов: РФ - это искусственное образование
Данилов: РФ - это искусственное образование
&quot;Укравтодор&quot; открыл первую дорогу из президентской программы &quot;Большого строительства&quot;
"Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь