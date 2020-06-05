Папоротник с углем: обнаружены останки анкилозавра с последним ужином в желудке

Новости науки:В Канаде нашли мумию анкилозавра, в желудке которого остался последний ужин.

Древний ящер питался папоротником. Результаты исследований палеонтологов опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Останки анкилозавра позволят сформировать более полное представление о питании травоядных динозавров, которые жили 110 млн лет назад. В желудке мумифицированной туши обнаружили окаменелые растения, перемешанные с углем. Скорее всего, анкилозавр питался свежим папоротником, выросшим на месте пожара. Масса с пищей, размером с футбольный мяч, содержит несколько разновидностей папоротников и следы древесного угля. Палеонтологи считают, что ящер специально поглощал уголь и часто приходил на пожарища.

По словам Калеба Брауна, палеонтолога из Королевского музея Тиррелла в Драмхеллере, крайне редко можно так хорошо изучить последний прием пищи динозавра.

"Наконец-то, у нас есть действительно хорошие и убедительные доказательства того, что ел, по крайней мере, один динозавр", — говорит он.

Анкилозавр был обнаружен в шахте в северной части провинции Альберта 2011 года. Он принадлежал к семейству нодозавров, которые, в свою очередь, были частью большой группы, называемой анкилозаврами. Все тело динозавра покрыто костными пластинами, у него был большой позвоночник и очень короткие ноги. Как отмечает Браун, анкилозавр был похож на танк. При жизни он весил около 1,5 тонн и достигал 18 футов в длину (5,5 м). Вероятно, он жил вдоль береговой линии во время мелового периода, а затем внезапно умер и был выброшен в море. Там он погрузился глубоко в грязь на морском дне, защищенный от штормов и падальщиков. Вокруг каркаса образовалась гробница из хрупкой скалы, которая изолировала его от внешнего мира и сохранила тело, которое в противном случае могло бы сгнить. Когда коллеги Брауна раскопали останки, они обнаружили кожу и кератин, а также окаменелые кости.