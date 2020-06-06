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Из отходов и углекислого газа: ученые придумали новый метод производства пластиковых бутылок

Из отходов и углекислого газа: ученые придумали новый метод производства пластиковых бутылок
02:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Исследователи научились делать пластиковые бутылки из отходов и углекислого газа.

Новое исследование Даремского университета позволит изготовить пластиковые бутылки из отходов органического материала и улавливаемого углекислого газа. Тщательный анализ показал, что этот процесс может быть экономически выгодным для производства таких предметов, как пластиковые бутылки. Пока процесс затратный, но ученые работают над тем, чтобы сделать его дешевле.

Процесс включает в себя растительный материал, который остается от прессовки сахарного тростника. Несколько процессов реакции включают в себя добавление выловленного углекислого газа и этиленгликоля, который получили на кукурузных заводах. Из этого изготавливают пластиковый полимер – полиэтилен фурандикарбоксилат (PEF). Функционально он схож с ПЭТ-пластиком, из которого делают бутылки для газированных напитков или воды.

Этот процесс прежде уже использовался в производстве, он довольно распространен, отмечают исследователи. Но по сравнению с производством ПЭТ, он высвобождает примерно на треть меньше парниковых газов. При этом тепло и электричество, необходимые для производства, поступают с помощью природного газа, а не из возобновляемых альтернатив. Но сам процесс включает в себя потребление улавливаемого газа, компенсируя часть выбросов.

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При этом другие методы, которые предлагали для производства PEF, вырабатывают еще более низкие выбросы. Однако эти методы основаны на использовании пищевых сахаров, а не остатков растительного материала, чего исследователи хотели избежать.

Единственный недостаток метода в том, что он дорогой. По оценкам исследования, ученые могут произвести PEF примерно за 2,4 тыс. долларов США за тонну, в то время как обычный PET производится за 1,8 тыс. долларов США за тонну. Сейчас ученые ищут способ снизить затраты на производство и передать идею в коммерческое использование.

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Химия, Отходы, Пластик.
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