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SpaceX запустит на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX запустит на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink
01:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости науки:SpaceX планирует запустить на орбиту еще одну партию интернет-спутников Starlink.

Компания SpaceX собирается 24 июня запустить на орбиту уже десятую партию из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный американский космический сайт NASASpaceflight.

По последним данным, перед этим девятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться 12 июня с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как сообщалось, последняя партия спутников была запущена 4 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 480 космических аппаратов. Ее массированное развертывание началось в мае прошлого года. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска 12 и 24 июня компания будет иметь на орбите 600 космических аппаратов.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

 
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Спутник, Космос, SpaceX, Starlink.
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