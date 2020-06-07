Исследователи изучили облака, выходящие из центра нашей галактики

Новости науки:Пузыри Ферми были обнаружены в 2010 году с помощью космического телескопа гамма-излучения Ферми.

Чтобы лучше понять галактический центр Млечного пути, команда ученых исследовала одну из особенностей нашей галактики, называемую Пузырями Ферми — массивные облака высокоэнергетического газа, исходящего из ядра галактики.

Они огромны и простираются примерно на 50 000 световых лет, двигаясь со скоростью миллионы километров в час.

Ранее Пузыри Ферми изучались в ультрафиолетовом диапазоне, в ходе чего использовался свет далеких квазаров, проходящий через газ, но данным методом невозможно измерить скорость, температуру и плотность газа. В новом исследовании применялся телескоп под названием Wisconsin H-Alpha Mapper (WHAM), взгляд которого охватывает все небо.

Телескоп WHAM может наблюдать атомы водорода-альфа. В атоме H-альфа электрон перепрыгивает с третьего энергетического уровня на второй, что оставляет характерную четкую спектральную линию.

Исследователи также наблюдали линии эмиссии азота в Пузырях Ферми. Они сопоставили свои наблюдения с данными Хаббла и наложили полученные изображения для оценки плотности, давления и температуры ионизированного газа. Выводы позволят понять, откуда взялся этот газ.

Астрономы считают, что событие, создавшее Пузыри Ферми, произошло несколько миллионов лет назад. Некоторые исследователи полагают, что сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики Стрелец A* втянула в свой аккреционный диск массивное облако водорода и выбросила часть его в космос.

Температура газа в пузырях составляет 8900 ± 2700 градусов по Кельвину (8627 ± 2427 градусов Цельсия), а обнаруженное тепловое давление "больше, чем предсказанное моделями".

Но, несмотря на подробность выводов, непонятно что стало причиной появления Пузырей Ферми. Исследователи надеются найти ответ на этот вопрос и узнать, что произошло несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути и сформировало эти гигантские пузыри.