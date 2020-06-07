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Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
22:06 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:В 3000 световых лет от Земли у звезды солнечного типа обнаружена экзопланета земного типа и на практически такой же орбите.

Астрономам из германского Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка удалось обнаружить первую потенциально обитаемую планету, расположенную в системе звезды солнечного типа. 

Находящийся на расстоянии чуть больше 3100 световых лет желтый карлик Kepler-160 имеет массу в 0,9 массы Солнца, радиус - 1,1 его радиуса, а светимость практически такая же, как у Солнца.

До сих пор у нее были известны две экзопланеты, обе существенно крупнее Земли и на слишком близких к звезде орбитах: судя по всему, это испепеленные, раскаленные миры. Однако в новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, Рене Хеллер (René Heller) и его коллеги сообщают о еще двух кандидатах, на присутствие которых указывают отклонения в движении известных планет.

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Одна из них, гигантская Kepler-160d, не проходит на фоне диска своей звезды, поэтому не была замечена в данных предыдущих наблюдений. Но куда интереснее оказалась другая - KOI-456.04, радиус которой оценивается всего в 1,9 радиуса Земли, причем полный оборот по орбите она делает за 378 суток. Таким образом, KOI-456.04 удивительно близка к нашему привычному миру и сама по себе, и по характеристикам своей звезды. По словам астрономов, до сих пор не было известно ни одной подобной далекой системы.

Более чем из 4000 известных на сегодня экзопланет большинство - газовые гиганты, подобные Юпитеру или Нептуну. "Суперземель" - планет земного типа, массой превышающих нашу не более чем в 10 раз - открыто лишь нескольких десятков. 

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Все по теме:

Солнце, Экзопланета, Суперземля, Kepler-160, KOI-456.04.
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