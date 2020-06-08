Без фунгицидов и ядовитых веществ: ученые разработали антигрибковое покрытие

Новости науки:Уникальное полимерное покрытие борется с грибком. Оно позволит отказаться от вредных и дорогостоящих химических веществ.

Ученые из Университета Ноттингема разработали новый способ борьбы с вредными грибками. Для этого не нужно использовать фунгициды или антигрибки. Они же могут порождают серьезные социальные и экономические проблемы в странах по всему миру. Кроме того, они могут вызывать смертельные заболевания у людей, портят пищевые культуры и материалы.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, исследователи описали, как они разработали инновационное решение для борьбы с грибками. Оно пассивно блокирует прикрепление грибков к поверхностям с помощью (мет)акрилатных полимеров. Из-за него не нужно использовать потенциально вредные антигрибки или другие биологически активные химические вещества.

Команда выявила полимеры, устойчивые к прикреплению различных видов грибов, в том числе патогенных. Они проверили сотни (мет)акрилатных полимеров с высокой пропускной способностью, выявив несколько из них, которые снижают распространение патогена Candida albicans, патогена урожая Botrytis cinerea и других грибков.

Ранее исследовательская группа из Университета Бата и Университета Сан-Паулу нашла рецепторы у грибков, воздействие на которые снижает скорость их размножения и возможность эволюции. Группа ученых открыла ряд рецепторов грибка, связанного с G-белком (GPCR), которые потенциально могут стать инструментом для замедления эволюции грибов и их эволюции в области повышенной вирулентности и устойчивости к противогрибковым химическим веществам.