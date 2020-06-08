Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина - откроют базы отдыха
В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня

Розовые фламинго стараются доминировать над белыми

Розовые фламинго стараются доминировать над белыми
11:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Неудивительно, что более яркие птицы становятся и более агрессивными по отношению к своим "бледным" соседкам.

Окраска перьев фламинго сигнализирует об их состоянии и положении в иерархии: розовые птицы стараются доминировать над белыми, красные — над розовыми.

Как известно, перья фламинго сами по себе белые. Экзотические цвета — от бледно-розового до темно-красного — им придают пигменты каротиноиды, которые птицы получают с пищей. Насыщенность этой окраски сигнализирует о состоянии здоровья и положении фламинго в сложной иерархии, существующей в их многочисленных стаях. 

Об этом рассказывается в новой статье, готовящейся к публикации в журнале Ethology. "Здоровый фламинго, который хорошо питается, что отражается в окраске его перьев, — объясняет Пол Роуз (Paul Rose) из Эксетерского университета, руководивший исследованиями, — имеет больше времени и сил для того, чтобы быть агрессивным и стараться доминировать". Работа ученых была посвящена кормлению малых фламинго, которые массово содержатся в неволе.

"Самое странное существо из глубин" рассмотрели в деталях (Видео)
"Самое странное существо из глубин" рассмотрели в деталях (Видео)Читать полностью

Авторы ранжировали их окраску по четырехбалльной шкале и пронаблюдали за тем, как они едят в различных ситуациях: в закрытом помещении из общей посуды, либо из сравнительно обширного бассейна, либо же из бассейна на открытом воздухе. Как и можно было ожидать, агрессивность птиц была тем ниже, чем больше пространства им предоставляли, и чаще всего они конфликтовали в помещении, питаясь из "общего корыта". Кроме того, обнаружилось, что фламинго с более яркой окраской перьев старались доминировать над более белыми собратьями, стараясь оттеснить их от еды.

К сожалению, малые фламинго — жители Африки, в большинстве регионов мира содержать их подолгу на воздухе не представляется возможным. Вдобавок эти птицы не слишком велики и весят в среднем около двух килограммов, что делает их особенно чувствительными к переохлаждению. Тем не менее им следует предоставлять как можно более просторное помещение, чтобы снизить уровень агрессии внутри коллектива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Фламинго, Новое исследование, Белые фламинго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19
В Украине вновь растет число случаев COVID-19
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь