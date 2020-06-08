Розовые фламинго стараются доминировать над белыми

Новости науки:Неудивительно, что более яркие птицы становятся и более агрессивными по отношению к своим "бледным" соседкам.

Окраска перьев фламинго сигнализирует об их состоянии и положении в иерархии: розовые птицы стараются доминировать над белыми, красные — над розовыми.

Как известно, перья фламинго сами по себе белые. Экзотические цвета — от бледно-розового до темно-красного — им придают пигменты каротиноиды, которые птицы получают с пищей. Насыщенность этой окраски сигнализирует о состоянии здоровья и положении фламинго в сложной иерархии, существующей в их многочисленных стаях.

Об этом рассказывается в новой статье, готовящейся к публикации в журнале Ethology. "Здоровый фламинго, который хорошо питается, что отражается в окраске его перьев, — объясняет Пол Роуз (Paul Rose) из Эксетерского университета, руководивший исследованиями, — имеет больше времени и сил для того, чтобы быть агрессивным и стараться доминировать". Работа ученых была посвящена кормлению малых фламинго, которые массово содержатся в неволе.

Авторы ранжировали их окраску по четырехбалльной шкале и пронаблюдали за тем, как они едят в различных ситуациях: в закрытом помещении из общей посуды, либо из сравнительно обширного бассейна, либо же из бассейна на открытом воздухе. Как и можно было ожидать, агрессивность птиц была тем ниже, чем больше пространства им предоставляли, и чаще всего они конфликтовали в помещении, питаясь из "общего корыта". Кроме того, обнаружилось, что фламинго с более яркой окраской перьев старались доминировать над более белыми собратьями, стараясь оттеснить их от еды.

К сожалению, малые фламинго — жители Африки, в большинстве регионов мира содержать их подолгу на воздухе не представляется возможным. Вдобавок эти птицы не слишком велики и весят в среднем около двух килограммов, что делает их особенно чувствительными к переохлаждению. Тем не менее им следует предоставлять как можно более просторное помещение, чтобы снизить уровень агрессии внутри коллектива.