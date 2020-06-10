Океан стал по-настоящему тихим: благодаря пандемии удастся "послушать" звуки морских глубин

Новости науки:Ученые смогут записать естественные звуки океана, какими они были до изобретения кораблей с двигателями.

Благодаря коронавирусу количество неестественных шумов в водоемах достигло минимума. Планами с Reuters поделился ученый-эколог Джесси Осубель.

Идея Оусубеля записать звуки океана нашла отклик у научного сообщества. В 2015 году около ста человек опубликовали план проведения Международного эксперимента "Тихий океан", если им представится такая возможность. Он заключался в том, чтобы записать звуки со дна океана в разных частях света, а потом сравнить результаты с ранними аудиозаписями. Однако уговорить все суда остановиться на несколько часов было невозможно. Звуковые волны распространяются в воде дальше и быстрее, чем по воздуху. Звуки китовой песни, мотора лодки или ядерного взрыва могут преодолевать сотни или даже тысячи миль.

В марте пандемия COVID-19 спровоцировала резкое замедление экономического роста: круизные лайнеры отправились в порт. Это был шанс провести эксперимент. За апрель группа ученых завершила сборку 130 станций прослушки. Сейчас они разбросаны по всему миру

"Мы не рады, что произошла пандемия, но мы с удовольствием воспользовались этой возможностью. Иначе наш эксперимент бы просто не состоялся. Мы были готовы к тому, что не сможем никогда реализовать нашу задумку", - говорит Питер Тьяк, профессор биологии морских млекопитающих в Университете Сент-Эндрюса, Шотландия.

Аудиозаписи должны дать ученым возможность увидеть океан при минимальном вмешательстве человека: это как смотреть на звездное небо в полной темноте. До конца 2020 года ученые расшифруют записи и смогут сравнить их с ранними образцами, чтобы выяснить, как изменился шум океана.

В результате эксперимента ученые сделают вывод: морские жители адаптируются к шумам человека или меняют среду обитания на более спокойную.