Астрономы смоделировали влияние пыли на климат экзопланет

Чем больше далеких планет открывают астрономы, тем актуальнее становится вопрос идентификации тех из них, условия на которых подходят для развития жизни. Нэйтан Мэйн (Nathan Mayne) из Университета Эксетера и его коллеги предложили использовать для этого новый подход, показав, что обитаемость экзопланеты можно выяснить по песку и пыли в ее атмосфере. Об этом астрономы пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Ученые отмечают, что достаточно большие количества пыли способны заметно влиять на климат планеты и, в зависимости от ряда сопуствующих факторов, как подогревать, так и остужать ее. "На Земле и Марсе пылевые бури имеют и охлаждающий, и подогревающий эффекты, хотя охлаждающий обычно сильнее, — подчеркивают авторы работы. — Однако для планет с синхронным вращением все совершенно иначе".
Синхронность возникает, когда скорость обращения планеты (или спутника) по орбите совпадает со скоростью ее движения вокруг звезды (или планеты) и она всегда ориентирована к звезде одной и той же стороной. Такое нередко происходит благодаря приливному захвату и часто встречается у спутников планет Солнечной системы.
Моделирование показало, что на такие планеты пыль оказывает "смягчающее" действие: "ночное" полушарие становится теплее, а "дневное" остывает, делая подобные миры более комфортными для возможной жизни. Более того, если планета находится слишком близко к звезде, подушка из песка и пыли задерживает влагу, замедляя ее улетучивание в космос. И наоборот, слишком далеким от звезды планетам она позволяет дополнительно подогреться, поглощая дополнительные количества инфракрасного излучения.
Получается, в целом большие количества пыли в воздухе положительно влияют на возможность планет поддерживать жизнь, особенно — для планет, находящихся у границ "зоны обитаемости". Поэтому ученые считают, что ее отслеживание позволит точнее определить потенциально населенные миры. Дополнительно поиску поможет идентификация в составе этой пыли важных молекулярных маркеров — воды, кислорода, а возможно, и органических веществ.