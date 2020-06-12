Поможет узнать больше о ранней вселенной: ученые смогли рассчитать время жизни нейтронов

Ученые нашли способ измерить время жизни нейтронов из космоса.

Группа ученых из Даремского университета в Великобритании совместно с коллегами из лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в США измерили длину жизни нейронов. Это знание является ключом к пониманию образования нашей вселенной после большого взрыва.

Для этого исследователи использовали данные с поверхности планет, в частности они замерили дальность полета космических аппаратов: когда аппарат пролетал над Венерой и Меркурием, они измеряли скорость утечки нейтронных частиц с обеих планет. Количество обнаруженных нейтронов зависело от времени, которое потребовалось им, чтобы долететь до космического аппарата. Для того, чтобы подсчитать время жизни, ученые использовали два лабораторных метода, — "бутылочный метод" и "лучевой". С помощью бутылочного метода нейтроны в ловят в бутылку и измеряют, сколько времени требуется для распада их радиоактивности. Предполагается, что они могут жить в среднем 14 минут 39 секунд. Метод пучка: в пучке нейтронов подсчитывают количество протонов, которые образуются в результате радиоактивного распада. Это способ дает результат в 14 минут и 48 секунд, что на девять секунд больше, чем метод бутылки.

Разница может показаться незначительной, однако разрыв может быть огромным: стандартная модель физики элементарных частиц требует, чтобы время жизни нейтронов составляло около 14 минут 39 секунд, любое отклонение от этого правила вызовет бы фундаментальное изменение в понимании этой модели.

Исследователи отмечают, что для более точных измерений им потребуется специальная космическая миссия, предположительно, на Венеру. Группа ученых надеется спроектировать и построить прибор, который сможет производить высокоточные измерения времени жизни нейтронов с помощью их новой методики.