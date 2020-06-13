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Обнаружен еще один редкий симптом Сovid-19

Обнаружен еще один редкий симптом Сovid-19
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Ученые рассказали о редком симптоме коронавирусной инфекции, напоминающий острый панкреатит.

Коронавирусная инфекция Сovid-19 может сопровождаться признаками острого панкреатита - заболевания, характеризующегося воспалением поджелудочной железы. Об этом сообщается в новом исследовании специалистов из Королевской университетской больницы Ливерпуля, опубликованном в журнале Gastroenterology. По словам медиков, своевременное обнаружение таких симптомов позволит сразу же провести диагностику и начать лечение еще на ранних стадиях.

Острый панкреатит - состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется (опухает) за короткий период времени. Заболеванию сопутствуют колики, рвота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, вздутие живота, рвота и диарея. Ранее ученые уже установили, что Covid-19 может сопровождаться желудочно-кишечными симптомами. Однако как коронавирусное заболевание влияет на проявление и прогрессирование острого панкреатита, до сих пор не было известно.

Как рассказывается в исследовании, в период с 14 марта по 30 апреля этого года в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля поступили пять пациентов с симптомами, похожими на острый панкреатит. У всех также был подтвержденный коронавирус и признаки метаболического синдрома.

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В эту группу входили молодые мужчины (средний возраст - 42 года) с избыточным весом или ожирением и сопутствующими клиническими проявлениями, в частности воспалением и повышенным уровнем содержания сахара и холестерина в крови. При этом у пациентов не было камней в желчном пузыре и сердечно-сосудистых заболеваний. Что примечательно, до этого симптомов панкреатита у них не наблюдалось. Для подтверждения диагноза была использована контрастная КТ брюшной полости.

У всех пациентов КТ показала временный стеатоз печени (жировой гепатоз, жировая инфильтрация печени) от умеренной до тяжелой степени, который быстро регрессировал. Характер воспаления поджелудочной железы у мужчин посчитали необычным: легкий отек без значительного некроза поджелудочной, с отчетливым воспалением двенадцатиперстной кишки. Все симптомы сопровождались глубоким системным воспалительным ответом и резким повышением уровня С-реактивного белка.

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отя эти пять пациентов продемонстрировали драматический характер с множеством показателей, прогнозирующих тяжелое заболевание, их путь был более благоприятным, чем ожидалось, и не отличался от типичного приступа умеренного панкреатита. Поэтому мы выделяем такие критерии, как мужской пол, боли в животе, метаболический стресс и панкреатодуоденальное воспаление со стеатозом, в отдельную группу панкреатитов у пациентов, инфицированных SARS-CoV2. Кроме того, мы считаем, что поджелудочная железа особенно уязвима для этой инфекции. Хотя мы не можем вывести причинно-следственную связь, отметим, что поджелудочная железа человека, как известно, экспрессирует высокие концентрации ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), особенно (но не исключительно) в островках поджелудочной железы", - пишут авторы работы.

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Все по теме:

Симптомы, Панкреатит, Коронавирус, Острый панкреатит, СОVID-19.

Автор:

Телеграф
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