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Исследователи рассказали о влиянии карантина на сон

Исследователи рассказали о влиянии карантина на сон
23:57 Вс, 14 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Исследования предполагают, что многие нарушения сна вызваны нашим современным образом жизни.

Люди во время карантина, введенного в странах мира для сдерживания распространения COVID-19, стали спать дольше, но хуже. Такие данные опроса, проведенного исследователями из Базельского университета в Швейцарии, передает EurekAlert!.

Как отмечается, исследования предполагают, что многие нарушения сна вызваны нашим современным образом жизни, который характеризуется давлением относительно того, чтобы постоянно быть в движении и быть активным. Таким образом, ритмы работы и отдыха формируют цикл, который часто не соответствует внутренним биологическим часам организма.

"Если различия во времени сна и продолжительности между рабочими днями и выходными становятся слишком большими, это может привести к "социальному джетлагу" (несоответствие между естественными циклами сна-бодрствования и тем, что принято считать социальной нормой - ред.). Беря это во внимание, ограничения, которые включают работу на дому, могут предложить некоторые преимущества: гибкий график работы, отсутствие поездок на работу и потенциально больше времени для сна", - говорится в статье.

Исследователи из Базельского университета и Психиатрической больницы Базельского университета исследовали влияние ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, на ритмы сна и поведение во время сна в ходе шестинедельного онлайн-опроса, проведенного с 23 марта по 26 апреля 2020 года. Под руководством психолога доктора Кристин Блюм всего 435 человек были опрошены в Швейцарии, Австрии и Германии. В то время более 85% респондентов работали дома. В целом участники спали довольно хорошо, 75% из них были женщины.

Исследование показало, что ослабление социальных ритмов - например, благодаря более гибкому рабочему графику - привело к сокращению "социального джетлага".

"Это говорит о том, что модели "сон-бодрствование" у опрошенных были подчинены внутренним биологическим сигналам, а не социальным ритмам", - говорит Блюм.

Кроме того, 75% опрошенных сообщили, что спали на 50 минут дольше, чем до карантина. Исследователь сна объясняет, что одним из факторов, способствующих этому, может быть то, что людям больше не приходилось ездить на работу по утрам.

Тем не менее, это сокращение "социального джетлага" не сопровождалось улучшением воспринимаемого качества сна. Напротив, опрошенные сообщили, что качество их сна на самом деле немного ухудшилось во время карантина. Это не очень удивительно, объясняет Блюм, поскольку эта беспрецедентная ситуация также была очень обременительной во многих отношениях. Финансовые проблемы и проблемы со здоровьем или стресс, связанный с уходом за ребенком, - это лишь несколько важных аспектов.

У эксперта по сну есть совет для тех, чей сон ухудшился: "Наши результаты показывают, что физическая активность на открытом воздухе может противодействовать ухудшению качества сна".

Напомним, карантин в Украине продолжается с 12 марта. Сейчас он продлен до 22 июня, однако, с 22 мая его сделали адаптивным - с возможностью ослабления по регионам, в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

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Сон, Ученые, Карантин.

Автор:

Телеграф
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