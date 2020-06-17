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Обнаружена огромная круглая дуга рядом с Большой Медведицей

Обнаружена огромная круглая дуга рядом с Большой Медведицей
13:55 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Странное, геометрически совершенное образование, расположено прямо перед Чашей Большой Медведицы.

30-градусная дуга, вероятно, является ударным фронтом, расширяющимся от звезды, которая взорвалась около 100 000 лет назад.

Но даже при том, что оно охватывает треть северного неба, вы никогда не увидите этот круг визуально через свой телескоп.

Ультрафиолетовая и узкополосная фотография запечатлела тонкий и чрезвычайно слабый след дуги водородного газа.

Дуга, представленная на недавнем виртуальном заседании Американского астрономического общества, вероятно, является первозданной ударной волной, расширяющейся от сверхновой, которая произошла около 100 000 лет назад, и она является рекордсменом по своим размерам на небе.

Андреа Бракко (Парижский университет) и его коллеги случайно наткнулись на большую дугу Урсы, когда просматривали ультрафиолетовые изображения полученные НАСА от аппарата GALEX.

Основываясь на взаимодействии газа с его окружением, исследователи оценивают, что дуга находится примерно в 600 световых годах от нас.

Ученые выяснили, что Планеты могут формироваться в разы быстрее

Интересно, что в межзвездном пространстве есть две хорошо известные "дыры", называемые Lockman Hole и Extended Groth Strip, которые, кажется, лежат внутри пузыря.

Эти "окна" дали астрономам исключительно незамутненные представления о межгалактическом пространстве.

Учитывая, что дуга имеет такую идеальную форму, вполне вероятно, что какое-то другое взрывное событие уже очистило область, когда этот фронт удара сверхновой прошел через нее.

Тем не менее взрыв, возможно, сыграл свою роль в сохранении этих "окон" открытыми.

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Космос, Наука, Большая Медведица.

Автор:

Телеграф
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