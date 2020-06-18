Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Свитолина начинает потихоньку возвращать форму
Свитолина начинает потихоньку возвращать форму
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

Астрономы насчитали в Млечном Пути шесть миллиардов планет, похожих на Землю

Астрономы насчитали в Млечном Пути шесть миллиардов планет, похожих на Землю
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Определение численности планет, подобных Земле, считается одной из главных целей планетологов.

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) провели расчеты, согласно которым, в нашей Галактике может быть около шести миллиардов планет земного типа с потенциально пригодными для существования там жизни условиями. Исследование, в котором рассказывается об этом, опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

Чтобы считаться похожей на Землю, планета должна обладать примерно такими же размерами, быть каменистой и вращаться вокруг звезды G-типа — как наше Солнце (желтый карлик — тип небольших звезд главной последовательности массой от 0,8 до 1,2 массы Солнца с температурой поверхности от пяти тысяч до шести тысяч кельвинов). Помимо этого, небесное тело обязано находиться в зоне обитаемости: то есть условия на ее поверхности должны быть близки к земным и обеспечивать как минимум наличие воды в жидкой фазе — ключевого компонента для жизни.

Знание того, сколько существует подобных тел, важно для нашего понимания обитаемости экзопланет и возможности существования жизни вне Солнечной системы, а также для проработки будущих космических миссий.

При этом получение таких данных отнюдь не легкая задача, ведь похожие на Землю планеты относительно малы и имеют тенденцию вращаться вокруг своих звезд на больших расстояниях, следовательно, их обнаружение затруднительно. Кроме того, из-за их орбитальных периодов ученым необходимо проводить наблюдения на протяжении многих лет, чтобы зафиксировать достаточное число транзитов (прохождение одного небесного тела перед другим для наблюдателя Земли) и идентифицировать планету.

Именно при помощи метода транзитной фотометрии и обнаруживают экзопланеты. Этот способ позволяет определить размеры и плотность планет, а также узнать, обладают ли они атмосферой.

Как объясняют авторы новой работы, известные нам экзопланеты представляют лишь небольшую часть от истинного числа таких небесных тел, которые вращаются вокруг своих звезд-хозяев. Поэтому ученые из Университета Британской Колумбии использовали технику компьютерного моделирования, известную как прямое моделирование, для независимого изучения каталога планет, составленного с учетом данных о 200 тысячах звезд, которые были обнаружены орбитальным телескопом "Кеплер" NASA, ныне вышедшим на пенсию.

Как насчет еще одного спутника? Между Землей и Луной такой может появиться
Как насчет еще одного спутника? Между Землей и Луной такой может появитьсяЧитать полностью

"Я начала с моделирования полной популяции экзопланет вокруг звезд, которые "Кеплер" искал, — говорит Мишель Кунимото, один из авторов новой работы. — Пометила каждую планету как обнаруженную или пропущенную — в зависимости от вероятности того, что мой алгоритм поиска мог бы их действительно найти. Затем я сравнила обнаруженные планеты с каталогом. Если в результате моделирования выходило совпадение, тогда первоначальное их число, вероятно, было хорошим представлением о фактическом количестве планет, вращающихся вокруг этих звезд. <…> Мои расчеты установили верхний предел — <0,18 планеты земного типа на одну звезду G-типа. Оценка распространенности планет разных типов вокруг разных звезд может наложить важные ограничения на теории формирования и эволюции планет и помочь оптимизировать будущие миссии".

Таким образом, по словам ученых, Млечный Путь насчитывает 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них относятся к G-типу. Из этого следует, что не менее шести миллиардов звезд могут иметь землеподобные планеты — и все они находятся в нашей Галактике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Космос, Наука, Млечный путь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Домашние средства для отекших ступней
02 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
03 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
04 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
05 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь