Астрономы насчитали в Млечном Пути шесть миллиардов планет, похожих на Землю

Определение численности планет, подобных Земле, считается одной из главных целей планетологов.

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) провели расчеты, согласно которым, в нашей Галактике может быть около шести миллиардов планет земного типа с потенциально пригодными для существования там жизни условиями. Исследование, в котором рассказывается об этом, опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

Чтобы считаться похожей на Землю, планета должна обладать примерно такими же размерами, быть каменистой и вращаться вокруг звезды G-типа — как наше Солнце (желтый карлик — тип небольших звезд главной последовательности массой от 0,8 до 1,2 массы Солнца с температурой поверхности от пяти тысяч до шести тысяч кельвинов). Помимо этого, небесное тело обязано находиться в зоне обитаемости: то есть условия на ее поверхности должны быть близки к земным и обеспечивать как минимум наличие воды в жидкой фазе — ключевого компонента для жизни.

Знание того, сколько существует подобных тел, важно для нашего понимания обитаемости экзопланет и возможности существования жизни вне Солнечной системы, а также для проработки будущих космических миссий.

При этом получение таких данных отнюдь не легкая задача, ведь похожие на Землю планеты относительно малы и имеют тенденцию вращаться вокруг своих звезд на больших расстояниях, следовательно, их обнаружение затруднительно. Кроме того, из-за их орбитальных периодов ученым необходимо проводить наблюдения на протяжении многих лет, чтобы зафиксировать достаточное число транзитов (прохождение одного небесного тела перед другим для наблюдателя Земли) и идентифицировать планету.

Именно при помощи метода транзитной фотометрии и обнаруживают экзопланеты. Этот способ позволяет определить размеры и плотность планет, а также узнать, обладают ли они атмосферой.

Как объясняют авторы новой работы, известные нам экзопланеты представляют лишь небольшую часть от истинного числа таких небесных тел, которые вращаются вокруг своих звезд-хозяев. Поэтому ученые из Университета Британской Колумбии использовали технику компьютерного моделирования, известную как прямое моделирование, для независимого изучения каталога планет, составленного с учетом данных о 200 тысячах звезд, которые были обнаружены орбитальным телескопом "Кеплер" NASA, ныне вышедшим на пенсию.

"Я начала с моделирования полной популяции экзопланет вокруг звезд, которые "Кеплер" искал, — говорит Мишель Кунимото, один из авторов новой работы. — Пометила каждую планету как обнаруженную или пропущенную — в зависимости от вероятности того, что мой алгоритм поиска мог бы их действительно найти. Затем я сравнила обнаруженные планеты с каталогом. Если в результате моделирования выходило совпадение, тогда первоначальное их число, вероятно, было хорошим представлением о фактическом количестве планет, вращающихся вокруг этих звезд. <…> Мои расчеты установили верхний предел — <0,18 планеты земного типа на одну звезду G-типа. Оценка распространенности планет разных типов вокруг разных звезд может наложить важные ограничения на теории формирования и эволюции планет и помочь оптимизировать будущие миссии".

Таким образом, по словам ученых, Млечный Путь насчитывает 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них относятся к G-типу. Из этого следует, что не менее шести миллиардов звезд могут иметь землеподобные планеты — и все они находятся в нашей Галактике.