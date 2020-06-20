Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне

Из шести китайских кадров с местами посадок "Аполлонов" лучше всего видны следы посадки "Аполлона 16" неподалеку от кратера Декарт.

Китайская автоматическая станция "Чанъэ-2" провела съемку мест посадок американских пилотируемых кораблей по программе "Аполлон". Снимки выложены на портале научных данных Китайской программы изучения Луны в 2018 году, но в широком доступе оказались только в мае 2020 года в книге Виталия Егорова "Люди на Луне. Главные ответы".

Китайская программа изучения Луны (Chinese Lunar Exploration Program — CLEP) предполагает поэтапное исследование естественного спутника Земли. Первый этап — с окололунной орбиты — проводили автоматическими станциями "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2" в 2007-2011 гг. Результаты этих исследований постепенно публиковались на официальном сайте CLEP. Самые детальные снимки всей лунной поверхности, выполненные "Чанъэ-2", были выложены в открытом научном онлайн-архиве в 2018 году.

Разрешение снимков достигает 7 метров, т.е. на них можно рассмотреть детали поверхности такого размера или чуть меньше. К примеру, нижняя ступень лунного модуля "Аполлона" около 9 метров в поперечнике. Наиболее вытоптанные астронавтами участки местности также имели большие размеры и должны быть различимы на снимках "Чанъэ-2".

Популяризаторы астрономии и космонавтики Виталий Егоров и Игорь Тирский смогли найти в научном архиве нужные кадры с "Чанъэ-2" и обнаружили на них все места посадок американских лунных модулей программы "Аполлон". Результаты поисков опубликованы в книге Виталия Егорова "Люди на Луне", которая вышла в издательстве "Альпина нон-фикшн" в мае 2020 года.

"Обнаружение этих снимков сродни кладу. Наверно я оказался первым, кто увидел эти кадры за пределами Китайской академии наук. Ранее китайские ученые только сообщали, что такие снимки есть, но официально никогда не публиковали их. Я называю их "шесть точек, которые изменили мир"", — прокомментировал "Газете.Ru" свою находку Виталий Егоров. — Я также попытался рассмотреть следы советских автоматических станций. К сожалению, наши "Луноходы" слишком малы, чтобы быть различимыми на этих снимках, но место посадки "Луны-17" видно как светлое пятно".

Благодаря очень светлой поверхности можно различить не только лунный модуль, но и место последней стоянки лунного ровера LRV (Lunar Roving Vehicle). На пределе разрешения можно определить наиболее исхоженную поверхность, где астронавты устанавливали научные приборы.