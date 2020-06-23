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До 25 дней: известно, сколько коронавирус живет в реках и озерах

До 25 дней: известно, сколько коронавирус живет в реках и озерах
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Европейские ученые проследили поведение коронавируса нового типа при попадании в воду. Кроме того, исследователи оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.

После вспышки тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса (SARS-CoV-2) в Китае воздушно-капельный путь передачи вируса был определен в качестве основного. Но и другие пути передачи, вероятно, существуют. Исследователи количественно оценили выживаемость вируса SARS-CoV-2 в воде, а также и риск заражения фекально-загрязненной водой в 39 странах.

В результате учены еустановили, что вирус может оставаться стабильным в воде до 25 дней. При этом, риск заражения фекальными водами в конкретной стране зависит от окружающей среды. Загрязненные фекалиями реки, водные пути и водные системы в странах с высоким уровнем инфицирования могут обеспечить инфекционные дозы в количестве более 100 копий вируса на 100 мл воды.

"Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, и поэтому если недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать" - Исследовательская группа ученых из Британии и Польши.

Почему же вирус так опасен в воде?

Коронавирус нового типа поражает не только клетки легких, он распространяется на другие ткани тела — слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, и не только. Поэтому в отходах жизнедеятельности человека медики находят так много вирусных частиц. И именно с отходами вирус оказывается в сточных водах и канализации.

 

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Результаты исследований медиков из Италии и Испании демонстрируют до попадания в водоемы современные системы очистки сточных вод, по идее, должны полностью нейтрализовать коронавирус.

Но группа эпидемиологов под руководством доцента Эксетерского университета (Великобритания), Джейми Шатлера, задумалась над последствиями попадания части зараженных канализационных вод попадает в водоемы до очистки.

Итак, исследователи попытались понять, как долго частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воде. Кроме того, важно было понять, как долго вирус сохраняет способность заражать новых жертв.

После серии экспериментов выяснилось, что вирус может находиться в воде очень долгое время, если ее температура будет достаточно низкой. В типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер вирус живет около 25 дней.

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Учитывая то, что вирус остается стабильным в очень большом диапазоне pH при низких температурах, вполне возможно и то, что он будет выживать и в водах морей и океанов. Рецепторы ACE2 у многих видов китообразных очень похожи на их человеческий аналог, поэтому они могут быть уязвимы для SARS-CoV-2. Особенное беспокойство вызывают в этом отношении киты, так как через их горло постоянно проходят большие объемы воды.

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Вода, Наука, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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