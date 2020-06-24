Почти в четыре раза длиннее БАК-а: ЦЕРН нуждается в 23 миллиардах для строительства нового коллайдера

ЦЕРН одобрил планы по строительству коллайдера, стоимостью 23 млрд долларов и длиной в 100 км. Его назвали Future Circular Collider (FCC), он будет сталкивать между собой заряженные частицы с энергией порядка 100 тераэлектронвольт. FCC хотят использовать в первую очередь для создания и дальнейшего изучения бозонов Хиггса — элементарных частиц, открытых в 2012 году и позволяющих построить перенормируемую квантовую теорию поля.

"Эта машина позволит производить большое количество бозонов Хиггса в очень чистой окружающей среде. Так мы можем значительно продвинуться в картрировании различных взаимодействий бозона Хиггса с другими частицами и [позволит] проводить измерения с чрезвычайно высокой точностью", — отмечает ЦЕРН в своем пресс-релизе.

Коллайдер построят в два этапа, его начнут проектировать в 2038 году. На первом этапе исследователи разобьют электроны и позитроны, чтобы максимизировать производство бозонов Хиггса — так они смогут получить более точные данные о частицах. Вторая версия будет протонным коллайдером на 100 ТэВ, разработанным для создания новых частиц, которые могут расширить или даже заменить Стандартную модель.

При этом исследователи прямо признают, что новый проект настолько дорог, что ЦЕРН придется искать финансирование за пределами стран-членов ЕС. Для этого, возможно, потребуется создать глобальную организацию, в которую войдут США, Китай и Япония. Одновременно с этим ученые хотят улучшить Большой адронный коллайдер. Изменения позволят исследователям проводить больше столкновений частиц и повысить шанс на обнаружение редких квантовых явлений.

"Важность такого устройства сложно продать, особенно когда у него нет четкой цели. Однако некоторые области науки требуют проверки. Мы знаем, что единственный способ найти ответы — это эксперимент, и единственное место, где их можно найти — это среда, которой не было прежде", — отметила британский физик Тара Ширс.