Уникальное событие: между нейтронной звездой и черной дырой найден неизвестный объект

Объект был обнаружен после повторного изучения гравитационного всплеска GW190814, который детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO засекли в августа 2019 года. Результаты работы опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Астрономы повторно изучили гравитационный всплеск GW190814, после чего выяснили, что его источником была необычно легкая черная дыра и объект неизвестной природы. Масса последнего находится между черными дырами и нейтронными звездами.

По словам одного из авторов работы, событие уникально по двум причинам: первое — масса участвующих всплеске объектов очень разная: черная дыра в 23 раза тяжелее Солнца, а звезда 2,6 раза, второе — первый показатель рекордно мал, а второй выходит далеко за границы максимальной массы нейтронных звезд.

Напомним, что гравитационный всплеск GW190814 засекли в августе 2019 года на границе созвездий Кита и Скульптора, в 770 млн световых лет от Земли. После обнаружения, ученые выяснили, что источником GW190814 тоже был неизвестный объект. Он должен быть гораздо тяжелее нейтронных звезд, но быть легче типичных черных дыр. Пока что неизвестно, что это за тип объектов.

Где он возник и как он объединился в пару с необычно маленькой черной дырой, астрономы пока не знают. Но уже сейчас они могут сказать, что поведение этих объектов в точности соответствует выкладкам теории относительности Эйнштейна.

Суммарно, после изучения данных с LIGO и ViRGO было обнаружено еще 56 всплесков гравитационных волн неизвестно природы. Ученые надеются, что их анализ поможет понять, что находится между черными дырами и нейтронными звездами.