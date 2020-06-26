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Масса как у 1,5 миллиардов Солнц: найден самый массивный квазар во Вселенной

Масса как у 1,5 миллиардов Солнц: найден самый массивный квазар во Вселенной
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Астрономы их цента Имилоа на Гавайях обнаружили самый массивный квазар, известный в ранней Вселенной. Он содержит в себе огромную черную дыру с массой, которая равна 1,5 миллиардам Солнц.

Квазары — самые энергетические объекты во Вселенной. С момента их открытия астрономы стремились определить, когда они впервые появились в нашей космической истории.

Квазар был открыт с помощью телескопов на горе Маунакеа, которая почитается в Гавайской культуре. Поэтому тело получило гавайское название Pōniuā’ena, что означает "невидимый вращающийся источник творения, окруженный сиянием".

Согласно современной теории, квазары питаются от сверхмассивных черных дыр. Когда черные дыры поглощают окружающую материю, такую как пыль, газ или даже целые звезды, они испускают огромное количество энергии, в результате чего импульсы их света могут затмевать целые галактики.

Сверхмассивная черная дыра, питающая Pōniuā’ena, делает этот квазар самым отдаленным и, следовательно, самым ранним объектом во Вселенной, вмещающим черную дыру, масса которой превышает один миллиард солнечных масс.

Согласно новому исследованию, свету из Pōniuā’ena потребовалось 13,02 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Свет начал свое путешествие всего через 700 миллионов лет после Большого Взрыва.

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Это самое раннее небесное тело такого рода, о котором мы знаем. Времени было слишком мало, чтобы она выросла из маленькой черной дыры до огромных размеров, которые мы видим. - Цзиньи Ян, научный сотрудник Стюардской обсерватории Университета Аризоны и ведущий автор исследования.

Открытие квазара, дает исследователям возможность посмотреть на объект, родившийся еще во время ранней Вселенной, когда она была еще молода и очень отличалась от того, что мы видим сегодня, отмечают исследователи.

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Все по теме:

Космос, Наука, Астрономия, Квазар.

Автор:

Телеграф
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