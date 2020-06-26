Дельфины оказались способны к обмену знаниями

Афалины выделяются умом даже на фоне всей высокоразвитой группы дельфинов — недаром они могут и любят смотреть и документалистику, и абстрактные мультфильмы.

Афалины могут обучаться сложной тактике использования раковин для охоты друг у друга, а не только у родителей.

Малыши перенимают знания и навыки матери, с которой проводят первые годы жизни. И по крайней мере в некоторых случаях они способны к обмену опытом и во взрослом возрасте, обучаясь у своих товарищей. Об этом рассказывает новая статья, опубликованная в журнале Current Biology.

Этолог Соня Уайлд (Sonja Wild) и ее коллеги из Университет Лидса исследовали поведение индийских афалин Tursiops aduncus, живущих в водах Индийского океана от Красного моря и до Индонезии. Ученые проследили за дельфинами в заливе Шарк, у крайней западной оконечности Австралии, которые известны необычной стратегией, применяемой в поиске пищи. Афалины захватывают морскую губку ртом и защищают ею свой клюв, выкапывая добычу на дне моря.

Еще полтора десятилетия назад было показано, что этот навык дельфины перенимают у матери. Менее известен другой прием, распространенный между этими животными: афалина может накрывать добычу на дне пустой раковиной крупной улитки Turbinella, затем подцеплять ее клювом, уносить и поднимать над поверхностью воды, где уже стряхивает себе прямо в пасть.

По словам Сони Уайлд, такое поведение удается увидеть достаточно редко, и за период с 2007 по 2018 год они с коллегами наблюдали его в общей сложности 42 раза всего у 19 дельфинов более чем из 5200, которых они изучали в заливе Шарк. Однако затем ученые составили карты социальных взаимодействий для 310 афалин, которые попадались им особенно часто, включая 11 животных, практиковавших использование раковины.

Обнаружилось, что применение этого навыка коррелирует с положением в социальной сети лучше, чем какие-либо другие особенности той или иной особи: места ее проживания и охоты, наследственность и так далее. Умение распространяется между ними тем активнее, чем чаще дельфины контактируют друг с другом.

По оценкам авторов, примерно в 57 процентах случаев навык передавался именно так, "между приятелями" — горизонтально, а не вертикально, от родителей детям, как это происходит обычно.