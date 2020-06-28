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В Австралии обнаружены останки гигантского доисторического вомбата

В Австралии обнаружены останки гигантского доисторического вомбата
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Сочетание засухи и сильных ветров снесло песок с поверхности дна озера, обнажив останки животных, которые погибли после того, как застряли в грязи 25 миллионов лет назад.

В 1973 году на озере Пинпа — небольшом пересохшем соленом водоеме в Южной Австралии — многопрофильная экспедиция под руководством палеонтолога Дика Тедфорда из Американского музея естественной истории обнаружила множество вымерших животных. 

Одним из открытий был череп и частичный скелет большого, своеобразного вомбатоподобного животного, которое было совершенно новым для науки — его назвали Mukupirna nambensis. Окаменелости были найдены с помощью металлического стержня, который проталкивался в глину, через небольшие промежутки на дне озера. Если стержень натыкался на что-то твердое, команда раскапывала участок и порой находила скелеты животных.

Все найденные окаменелости были погружены в гипсовые раковины и доставлены в Музей естественной истории, где они подвергались многолетней тщательной подготовке. И, хотя мукупирна была фактически открыта в 1973 году, ее подробное описание представлено только сейчас.

Одна из самых интересных особенностей мукупирны — ее размер. По оценкам исследователей, животное весило от 143 до 171 килограмма, что в четыре раза больше, чем сегодня весит любой вомбат. Его размер вдохновил на научное название. На языке аборигенов малянгапа и диери, проживающих в Центральной Австралии, muku означает «кости», и pirna — «большой».

Предплечья мукупирны были мощными и мускулистыми, а лапы могли работать как лопаты, как у современных вомбатов. Подобно вомбатам мукупирна, вероятно, была хорошим копателем, однако вряд ли могла прятаться в подземных норах, как эти современные животные.

Хотя мукупирна явно была растительноядной, в отличие от вомбатов, ее щечные зубы с хорошо развитыми корнями были расположены низко. Это указывает на то, что животное не смогло бы выжить на абразивных растительных материалах, таких как травы, которые современные вомбаты потребляют без проблем.

Пыльца в ископаемом месторождении указывает на то, что в отличие от сегодняшних времен в этой области центральной Австралии не было лугов. Вместо этого, там преобладали не слишком густые тропические леса, в которых также обитали опоссумы, коалы и кенгуру.

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Рядом с ними были гораздо более странные животные, не оставившие живых потомков. В их число входила Ilaria, которая была немного похожа на гигантскую коалу, Ektopodon paucicristata, древесное сумчатое с зубами, похожими на терку для сыра, и Wakaleo schouteni, плотоядное сумчатое размером с леопарда. В близлежащих к лесам водоемах водились небольшие рыбы, черепахи, крокодилы, утки и даже пресноводные дельфины.

Сравнивая различные особенности зубов и скелета мукупирны, ученые обнаружили, что она является ближайшим известным родственником вомбатов, хотя и отличается от них так же, как сами вомбаты отличаются от коал.

Как отмечают исследователи, официальное признание мукупирны заполняет еще один пробел в наших знаниях о странной и удивительной эволюционной истории млекопитающих на этом континенте.

Вероятно, все животные этого вида исчезли во время сдвига в глобальном климате, когда редкие тропические леса в этом регионе 25 миллионов лет назад сменились на густые тропики 23 миллиона лет назад. Это могло привести к более интенсивным парниковым условиям, которые не подошли мукупирне.

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Все по теме:

Австралия, Археология, Наука, Раскопки.

Автор:

Телеграф
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