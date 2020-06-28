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Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19

Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
17:13 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru/ Фото: pixabay.com
Согласно исследованию, воздействие полуденного солнечного света может инактивировать коронавирус в течение 11–34 минут летом в большинстве городов США и других городов мира. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в начале июня в журнале Photochemistry and Photobiology.

"Девяносто процентов или более вируса SARS-CoV-2 будут инактивированы после того, как они будут подвергаться воздействию солнечного света в полдень в большинстве городов США и мира в течение лета в течение 11-34 минут", - говорится в исследовании.

Исследование объясняет, что "ультрафиолетовое излучение на солнце является основным вирулицидным агентом в окружающей среде". Вируциды - это вещества, которые уничтожают вирусы.

Исследователи подвергают сомнению эффективность приказов о самоизоляции, комендантского часа и других ограничений на распространение коронавируса, и предполагают, что в распространении COVID-19 есть элемент окружающей среды, помимо прямого взаимодействия между людьми.

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"Если мы возьмем во внимание возможную вирулицидную роль солнечного света во время пандемии коронавируса , то принуждение людей оставаться в помещении может иметь повышенную (или гарантированную) инфекцию COVID-19 среди тех же домашних жителей, а также среди пациентов и персонала в одной и той же больнице или гериатрических учреждениях", - отмечают исследователи.

Исследование оценило, сколько времени потребуется для инактивации коронавируса в некоторых городах мира в полдень летом при максимальной солнечной экспозиции.

США:

Майами, Флорида: 14+ минут

Хьюстон, Техас: 16+ минут

Феникс, Аризона: 18+ минут

Атланта, Джорджия: 18+ минут

Лос-Анджелес, Калифорния: 18+ минут

Вашингтон, округ Колумбия: 21+ минут

Филадельфия, Пенсильвания: 22+ минуты

Нью-Йорк, Нью-Йорк: 22+ минуты

Чикаго, Иллинойс: 22+ минуты

Бостон, Массачусетс: более 23 минут

Центральная и Южная Америка:

Богота, Колумбия: 11+ минут

Мехико, Мексика: 11+ минут

Сан-Паулу, Бразилия: 13+ минут

Буэнос-Айрес, Аргентина: 19+ минут

Европа:

Барселона, Испания: 22+ минуты

Париж, Франция: более 28 минут

Лондон, Великобритания: 30+ минут

Москва, Россия: 34+ минуты

Средняя Азия:

Багдад, Ирак: 18+ минут

Тегеран, Иран: 19+ минут

Стамбул, Турция: 22+ минуты

Африка:

Киншаса, Конго: 11+ минут

Лагос, Нигерия: 11+ минут

Хартум, Судан: 11+ минут

Каир, Египет: 16+ минут

Азия:

Мумбаи, Индия: 11+ минут

Шанхай, Китай: 16+ минут

Сеул, Южная Корея: 18+ минут

Токио, Япония: 20+ минут

"Здоровые люди на улице, получающие солнечный свет, могли подвергнуться воздействию более низкой вирусной дозы с большей вероятностью для создания эффективного иммунного ответа", - добавили они.

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Напомним, в мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса. По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных.

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Все по теме:

Солнце, Температура, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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