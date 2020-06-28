Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19

"Девяносто процентов или более вируса SARS-CoV-2 будут инактивированы после того, как они будут подвергаться воздействию солнечного света в полдень в большинстве городов США и мира в течение лета в течение 11-34 минут", - говорится в исследовании.
Исследование объясняет, что "ультрафиолетовое излучение на солнце является основным вирулицидным агентом в окружающей среде". Вируциды - это вещества, которые уничтожают вирусы.
Исследователи подвергают сомнению эффективность приказов о самоизоляции, комендантского часа и других ограничений на распространение коронавируса, и предполагают, что в распространении COVID-19 есть элемент окружающей среды, помимо прямого взаимодействия между людьми.
"Если мы возьмем во внимание возможную вирулицидную роль солнечного света во время пандемии коронавируса , то принуждение людей оставаться в помещении может иметь повышенную (или гарантированную) инфекцию COVID-19 среди тех же домашних жителей, а также среди пациентов и персонала в одной и той же больнице или гериатрических учреждениях", - отмечают исследователи.
Исследование оценило, сколько времени потребуется для инактивации коронавируса в некоторых городах мира в полдень летом при максимальной солнечной экспозиции.
США:
Майами, Флорида: 14+ минут
Хьюстон, Техас: 16+ минут
Феникс, Аризона: 18+ минут
Атланта, Джорджия: 18+ минут
Лос-Анджелес, Калифорния: 18+ минут
Вашингтон, округ Колумбия: 21+ минут
Филадельфия, Пенсильвания: 22+ минуты
Нью-Йорк, Нью-Йорк: 22+ минуты
Чикаго, Иллинойс: 22+ минуты
Бостон, Массачусетс: более 23 минут
Центральная и Южная Америка:
Богота, Колумбия: 11+ минут
Мехико, Мексика: 11+ минут
Сан-Паулу, Бразилия: 13+ минут
Буэнос-Айрес, Аргентина: 19+ минут
Европа:
Барселона, Испания: 22+ минуты
Париж, Франция: более 28 минут
Лондон, Великобритания: 30+ минут
Москва, Россия: 34+ минуты
Средняя Азия:
Багдад, Ирак: 18+ минут
Тегеран, Иран: 19+ минут
Стамбул, Турция: 22+ минуты
Африка:
Киншаса, Конго: 11+ минут
Лагос, Нигерия: 11+ минут
Хартум, Судан: 11+ минут
Каир, Египет: 16+ минут
Азия:
Мумбаи, Индия: 11+ минут
Шанхай, Китай: 16+ минут
Сеул, Южная Корея: 18+ минут
Токио, Япония: 20+ минут
"Здоровые люди на улице, получающие солнечный свет, могли подвергнуться воздействию более низкой вирусной дозы с большей вероятностью для создания эффективного иммунного ответа", - добавили они.
Напомним, в мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса. По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных.