Метеоритные дожди в 2020 году: когда стоит ожидать в июне

Метеоритный дождь Боотидов проходит ежегодно с 22 июня по 2 июля, но достигает своего пика 27 июня. Если вы серьезно настроены загадать желание на фоне падающей звезды, то у вас есть все шансы увидеть ее в ближайшее время.

Июньские Боотиды - метеорный поток, наблюдаемый в момент, когда Земля проходит сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке. Свое название Боотиды получили от созвездия Волопаса (лат. Boötes), в котором находится его радиант.

Для того, чтобы увидеть метеорный поток ночью, нужно просто лечь на спину и набраться терпения. Не стоит надеяться на настоящий звездопад, однако будьте уверены - пропустить звезду будет невозможно. Июньские Боотиды довольно непредсказуемы, однако даже в самые слабые моменты дождь дает около пяти падающих звезд в час.

Тем не менее, были времена, когда поток Июньских Боотидов просто сходил с ума. Около 100 падающих звезд были замечены в течение одного часа 27 июня 1998 года, несмотря на то, что их было очень плохо видно в предыдущие десятилетия. Также неожиданно яркие и частые вспышки происходили в 1916, 1927 и 2004 годах.

Даже несмотря на то, что год будет не очень ярким на метеорные дожди, любителям красивых небесных явлений стоит обратить внимание на следующие события:

12 августа, Персеиды (до 100 падающих звезд в час);

10 октября, Тауриды (10 звезд в час);

21 октября, Ориониды (20 звезд в час);

17 ноября, Леониды (20 звезд в час);

14 декабря, Геминиды (120 звезд в час).