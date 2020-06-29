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Возле звезды Lacaille 9352 зафиксировали уникальные сверхземли

Возле звезды Lacaille 9352 зафиксировали уникальные сверхземли
16:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Астрономы из проекта RedDots обнаружили две суперземли и планету-кандидата, вращающиеся вокруг красного карлика Lacaille 9352.

Суперземли (или сверхземли) - группа твердых небесных тел, масса которых больше массы Земли в несколько раз (обычно они достигают от одной до 10 масс нашей планеты). Поиск таких планет важен: астрономы считают, что именно они могут обладать плотной атмосферой и водой в жидком виде - это обязательные условия для зарождения жизни в той форме, которую мы знаем. Два таких тела нашли исследователи RedDots (объединение, в рамках которого ученые и энтузиасты ищут ближайшие к Солнцу экзопланеты, похожие на Землю, и изучают уже найденные). Подробности наблюдений опубликованы в журнале Science.  

Планеты находятся в системе звезды Lacaille 9352, также известной как Gliese 887, GJ 887 и HD 217987. Это красный карлик в южном созвездии Piscis Austrinus, на расстоянии 10,7 миллионов световых лет от Солнца. Астроном Геттингенского университета Сандра Джефферс и ее коллеги наблюдали за Lacaille 9352 с помощью высокоточного эшелле-спектрографа HARPS (High Accuracy Radial Speed Planet Searcher) в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. "Мы использовали метод, известный как доплеровское колебание, который позволяет измерять мельчайшие колебания звезды вперед и назад, вызванные гравитационным притяжением планет", - объяснили авторы работы.

Наблюдая за звездой, ученые регистрировали периодические радиосигналы, которые указывали на наличие двух планет. Тела, названные Lacaille 9352b (Gliese 887b) и Lacaille 9352c (Gliese 887c), имеют минимальные массы 4,2 и 7,6 земной массы соответственно. По размеру они больше Земли, но меньше Нептуна. Обе планеты расположены в пределах зоны обитаемости, где не слишком жарко, не слишком холодно и вода может находиться в жидком состоянии. Температура на поверхностях планет - 195 и 79 градусов соответственно. Они вращаются на орбитах с периодами около девяти и 22 земных суток - в нашей системе жизнь на таком расстоянии от звезды невозможна. Но Lacaille 9352 - красный карлик, более тусклый, чем Солнце, и примерно в два раза меньше, поэтому зона обитаемости в его системе гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной.

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Кроме сигналов от Lacaille 9352b и Lacaille 9352c, астрономы обнаружили еще один - с периодом 50 дней. Теоретически он может исходить от третьей суперземли - Lacaille 9352d (Gliese 887d), вращающейся на более умеренной орбите. "Открытие дает нам уникальные возможности для проведения новых исследований экзопланет. В частности, для таких проектов, как поиск биологической жизни за пределами Земли", - говорит Сандра Джефферс.   

Во время наблюдений команда астрономов также отметила "два интересных факта" о Lacaille 9352. Во-первых, у нее гораздо меньше звездных пятен, чем у Солнца: это может говорить о том, что звезда менее активна. "Если бы Lacaille 9352 была так же активна, как наше Солнце, то, вполне вероятно, сильный звездный ветер просто смел бы атмосферы планет. Но вновь открытые тела могут сохранять свои атмосферы или иметь более плотные, чем у Земли, и потенциально содержать жизнь, даже если Lacaille 9352 испускает больше света, чем получает Земля", - говорит доктор Джефферс. Кроме того, яркость звезды почти постоянная, поэтому обнаружить атмосферы сверхземной системы может быть относительно легко. И это станет целью космического телескопа Джеймса Уэбба - преемника телескопа "Хаббл".

Больше Земли: астрономы зафиксировали две новых экзопланеты

"Эти планеты предлагают отличные возможности для более подробных исследований, включая поиск жизни за пределами Солнечной системы", - объяснила Сандра Джефферс.

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Все по теме:

Экзопланета, Суперземля, Lacaille 9352, Lacaille 9352b, Lacaille 9352c.

Автор:

Телеграф
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