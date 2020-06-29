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Гендерные предрассудки: те, кто их поддерживает - не верит в их жизнеспособность

Гендерные предрассудки: те, кто их поддерживает - не верит в их жизнеспособность
22:34 Пн, 29 Июнь 2020 Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Новое исследование показало, что предубеждения, связанные с полом, поддерживаются в основном теми, кто не видит такой проблемы или считает, что подобное ущемление осталось в прошлом. Статья об исследовании, проведенном американскими и британскими учеными, была опубликована в Science Advances.

Исследование проходило среди людей, работающих в сфере ветеринарии. В его первой части руководителям компаний и лабораторий были даны одинаковые характеристики условного работника. Единственное различие было в имени: одним руководителям гипотетического сотрудника представили как Элизабет, другим - как Марка. 

Большинство менеджеров оценили работника мужского пола как более компетентного и рекомендовали назначить ему более высокую заработную плату. Разрыв в предлагаемой зарплате для мужчин и женщин составил в среднем 8%.

Наибольший вклад в формирование такого разрыва внесли как раз те респонденты, которые были уверены, что в их профессиональной сфере нет никакой гендерной предвзятости. Те управленцы, которые считали, что подобная проблема в отношении мужчин и женщин действительно актуальна для их сферы, как раз "назначали" работникам разного пола примерно равную зарплату.

44,5% руководителей считают, что женщины уже не сталкиваются с дискриминацией, 40,6% придерживаются противоположной точки зрения. 15% не определились

Интересно, что из тех, кто отрицал существование или текущую актуальность гендерного неравенства, примерно две трети были мужчинами. Однако оставшаяся треть женщин в этой группе, как и их коллеги-мужчины, недооценивали именно работников-женщин и были склонны платить вероятным сотрудницам меньше.

Во второй части исследования ученые провели опрос среди людей, работающих в сфере ветеринарии, на предмет негативного опыта дискриминации. Опрошенные женщины чаще сообщали о том, что им приходилось сталкиваться с дискриминацией на работе, и реже упоминали о случаях, когда коллеги выражали им свою признательность как ценным сотрудникам.

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Видя женщин менее компетентными, руководители не только обделяют их финансово, но и дают им меньше полномочий и реже побуждают их прилагать усилия для продвижения по службе. Это показывает, что существующая ситуация может влиять не только на положение сотрудницы на ее месте работы, но и на дальнейшую карьеру.

При этом уже более десяти лет число женщин, работающих в сфере ветеринарии, заметно превышает число представителей "сильного пола". Такая статистика, по мнению авторов исследования, должна предостеречь тех, кто ратует за рост доли женщин в любых областях человеческой деятельности. "Компании должны быть осторожны и воздерживаться от того, чтобы приравнивать гендерное разнообразие к гендерному равенству - даже при равных [гендерных] пропорциях можно столкнуться с дискриминацией", - подытоживает один из авторов исследования Кристофер Бежени.

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Все по теме:

Женщины, Мужчины, Психология, Гендер.

Автор:

Телеграф
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