Созвездие Водолея "потеряло" огромную звезду: астрономы не знают, где она

Ученые из Европейской южной обсерватории заявили об исчезновении огромной звезды, которая светила в несколько миллионов раз ярче Солнца.

В астрономии ничего не происходит просто так, и процессы даже за тысячи световых лет от нас остаются вписанными в историю развития Вселенной, что позволяет нам отследить их даже с Земли.

Но недавно в этой самой истории произошло кое-что такое, что пока не поддается научному объяснению: астрономы заметили, что в далекой галактике, которая расположена в 75 млн световых лет от нас, перестала светить огромная звезда.

Эта галактика — Кинман или PHL 293B — считается карликовой из-за относительно небольшого количества звезд в ней, и находится в созвездии Водолея.

Звезда, о которой идет речь светилась в этой галактике примерно в 2,5−3,5 млн раз ярче, чем Солнце, а температура на ее поверхности составляла около 5700−6700 градусов Цельсия.

Ученые обнаружили эту звезду благодаря наблюдениям, которые проводились в период с 2001-го по 2011-й, но новые обзоры неба с помощью комплекса телескопов VLT в Чили не подтвердили наличие огромной звезды в карликовой галактике.

Это событие вызвало интерес научного сообщества, поскольку звезды такого размера должны превратиться в сверхновую и оставить после себя огромное облако вещества.

Авторы исследования из Европейской южной обсерватории предполагают, что звезда могла коллапсировать в черную дыру без взрыва сверхновой, или просто превратиться в звезду с более низкой светимостью.

Для подтверждения этой гипотезы ученым нужно собрать больше данных и доказать, что некоторые звезды в конце своей жизни превращаются в яркие голубые переменные, которой и была яркая звезда в галактике PHL 293B.

"Возможно, мы обнаружили одну из самых массивных звезд локальной Вселенной, которая постепенно уходит в ночь", — говорит астрофизик Хосе Гро.

По его словам, ученые не смогли бы засечь пропажу звезды без мощных 8-метровых телескопов ESO, установленных на них уникальных приемниках и без быстрого доступа к этой технике в результате недавно заключенного соглашения о вступлении Ирландии в ESO.

Ученые планируют провести наблюдения за этой звездой в среднем инфракрасном диапазоне. Если они обнаружат большое облако пыли — теория о том, что звезда немного потускнела и выбросила огромное количество вещества наружу может подтвердиться.

Второй сценарий предполагает, что эта звезда коллапсировала в черную дыру.

Недостаточное количество данных пока не позволяет подтвердить или опровергнуть один из этих вариантов, поэтому астрономы ждут результаты дополнительных исследований.