Им не суждено было быть вместе: астрономы засняли звездное "самоубийство" в симбиотической системе

В 2010 году спутник НАСА "Ферми" обнаружил источник переменного гамма-излучения. Его издавала симбиотическая система V407 Cyg: ее составляют две звезды, одна совсем маленькая, а другая огромная. Такое взаимодействие — "самоубийство", ведь рано или поздно звезды взорвутся. Информация о необычном событии появилась в журнале Astronomy & Astrophysics.

Международная группа исследователей наблюдала за источником переменного гамма-излучения, его обнаружил в 2010 году спутник НАСА "Ферми". Сотрудники использовали метод под названием VLBI, который объединяет данные нескольких радиотелескопов на Земле, чтобы получить самые четкие изображения этого процесса.

Но главное не это, ученых удивило, что источником гамма-излучения была симбиотическая пара звезд. Это своеобразная звездная система, известная астрономам как V407 Cyg.

Звездные системы, подобные V407 Cygni, обычно не издают высокоэнергетическое излучение, поэтому в 2010 году с помощью наблюдений "Ферми", исследователи идентифицировали первого члена нового класса гамма-объектов.

Астрономы опубликовали результаты своей кампании VLBI, проведенной во время наблюдения за вспышкой, которая произвела гамма-лучи. Изображения, полученные с помощью радиоволн, обнаруженных телескопами в Европе и США, являются наиболее подробными на сегодняшний день. Они показывают последствия мощного космического взрыва, вызванного взаимодействием двух звезд на близких орбитах.

Симбиотические пары звезд — это редкие объекты. Они состоят их двух очень разных частей: первая звезда, это маленький белый карлик, а вторая, красный гигант. Если орбиты звезд пересекаются, получается огромный взрыв.

Наблюдения позволили исследователям понять историю жизни этой двойной звезды. По мнению авторов, это еще один шаг в понимании устройства симбиотических пар звезд.