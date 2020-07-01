Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Сговор" РФ и талибов: в Конгрессе раскритиковали Трампа и требуют новых санкций против России
"Сговор" РФ и талибов: в Конгрессе раскритиковали Трампа и требуют новых санкций против России
Взрыв в больнице в Тегеране: не менее 13 погибших
Взрыв в больнице в Тегеране: не менее 13 погибших
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Рекомендации для улучшения жизни: тест, который даст ценную подсказку
Рекомендации для улучшения жизни: тест, который даст ценную подсказку

Им не суждено было быть вместе: астрономы засняли звездное "самоубийство" в симбиотической системе

Им не суждено было быть вместе: астрономы засняли звездное "самоубийство" в симбиотической системе
Обновлено 04:11 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
В 2010 году спутник НАСА "Ферми" обнаружил источник переменного гамма-излучения. Его издавала симбиотическая система V407 Cyg: ее составляют две звезды, одна совсем маленькая, а другая огромная. Такое взаимодействие — "самоубийство", ведь рано или поздно звезды взорвутся. Информация о необычном событии появилась в журнале Astronomy & Astrophysics.

Международная группа исследователей наблюдала за источником переменного гамма-излучения, его обнаружил в 2010 году спутник НАСА "Ферми". Сотрудники использовали метод под названием VLBI, который объединяет данные нескольких радиотелескопов на Земле, чтобы получить самые четкие изображения этого процесса.

Но главное не это, ученых удивило, что источником гамма-излучения была симбиотическая пара звезд. Это своеобразная звездная система, известная астрономам как V407 Cyg.

Звездные системы, подобные V407 Cygni, обычно не издают высокоэнергетическое излучение, поэтому в 2010 году с помощью наблюдений "Ферми", исследователи идентифицировали первого члена нового класса гамма-объектов.

Астрономы опубликовали результаты своей кампании VLBI, проведенной во время наблюдения за вспышкой, которая произвела гамма-лучи. Изображения, полученные с помощью радиоволн, обнаруженных телескопами в Европе и США, являются наиболее подробными на сегодняшний день. Они показывают последствия мощного космического взрыва, вызванного взаимодействием двух звезд на близких орбитах.

Симбиотические пары звезд — это редкие объекты. Они состоят их двух очень разных частей: первая звезда, это маленький белый карлик, а вторая, красный гигант. Если орбиты звезд пересекаются, получается огромный взрыв.

Наблюдения позволили исследователям понять историю жизни этой двойной звезды. По мнению авторов, это еще один шаг в понимании устройства симбиотических пар звезд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Астрономия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Праймериз "Слуги народа": названы фамилии фаворитов
02 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
03 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
04 Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию
05 Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стокгольмский арбитраж: &quot;Газпром&quot; перечислил польской PGNiG $1,5 млрд
Стокгольмский арбитраж: "Газпром" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд
Рост числа больных коронавирусом: украинские курорты могут закрыть
Рост числа больных коронавирусом: украинские курорты могут закрыть
В Черновцах оценили убытки от паводков: детали
В Черновцах оценили убытки от паводков: детали
Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь