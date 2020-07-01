Обжора: сколько "ест" самая большая черная дыра во Вселенной

Новые исследования, проведенные Австралийским национальным университетом (ANU) углубили понимание природы черных дыр. По словам доктора Кристофера Онкена и его коллег, эта дыра в 34 млрд раз больше массы нашего Солнца, а количество ее поглощений почти эквивалентно одному Солнцу в день.

Гигантская черная дыра, известная как J2157, была открыта той же исследовательской группой доктора Кристофера Онкена в 2018 году. Она появилась, когда Вселенной было всего 1,2 млрд лет, что составляет менее 10% от ее нынешнего возраста.

На данный момент это самая большая черная дыра, которая была измерена в ранней Вселенной. Как именно черные дыры становятся столь большими на этих этапах, до сих пор остается загадкой. Но сейчас команда ищет новые черные дыры в надежде, что они могут дать некоторые подсказки.

Исследователи поняли, что наблюдают очень массивную черную дыру, когда осознали скорость ее роста. Сколько черная дыра может поглотить, зависит от того, какую массу она уже имеет. Ученые уже назвали J2157 новым рекордсменом из-за ее размеров и скорости поглощения материи. Команда, включающая в себя исследователей из Университета Аризоны, использовала очень большой телескоп ESO в Чили, чтобы точно измерить массу черной дыры. Они признают, что рады как можно больше узнать о галактике, в которой она растет.

Является ли эта галактика одним из объектов ранней Вселенной или же черная дыра просто поглотила необычайное количество ее окружения? Ученым придется провести несколько исследований, чтобы понять это.

"Масса этой черной дыры также примерно в 8 000 раз больше, чем черная дыра в центре Млечного пути. Если бы черная дыра Млечного пути хотела набрать такой же вес, ей пришлось бы поглотить две трети всех звезд в нашей галактике" - Кристофер Онкен, Австралийский национальный университет.